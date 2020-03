Pronostic Galatasaray Besiktas : Analyse, prono et cotes du match de Super Lig

Galatasaray remporte le derby face à Besiktas

Cette 26journée de Super Lig turque nous offre l'un des derbys stambouliotes les plus chauds, entre le Galatasaray et le Besiktas Istanbul. 3e de championnat turc à 3 points des deux co-leaders, le Galatasaray n'a pas dit son dernier mot pour conserver son titre national. Après une première partie de saison marquée par une élimination rapide en Ligue des Champions (4e du groupe du PSG), le club peut se concentrer totalement sur cette Super Lig. Après une série de 7 victoires d'affilée, les Stambouliotes sont allés faire un bon match nul à Sivasspor (2-2) qui est à égalité de points avec eux. Au 6rang de ce championnat turc, le Besiktas a été en crise pendant un bon moment de la première partie de saison. Dernier de sa poule en C3 et dans un premier temps distancé en championnat, le Besiktas est revenu au classement notamment grâce à sa belle série entamée en février. Le club reste sur deux victoires face à Alanyaspor (1-2) et l'Ankaragucu (2-1). Avant ça, ils avaient signé un nul à domicile face au Trabzonspor (2-2) et une défaite chez l'Istanbul BB (1-0), les deux co-leaders du championnat. Sans ses supporters (match à huis clos) mais avec sa colonie d'anciens de Ligue 1 (Falcao, Seri, Belhanda, etc.), Galatasaray, qui reste sur 7 victoire consécutives toutes compétitions confondues, devrait pouvoir s'adjuger le derby à domicile comme lors des deux précédentes saisons.