Pronostic Gabon Maroc : Analyse, cotes et prono du match de la CAN 2022

Gabon – Maroc : un match nul qui arrange tout le monde

Le Gabon et le Maroc s'affrontent lors de l'ultime journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations. Actuellement, les deux formations dominent la poule C et sont en position idéale pour se qualifier pour les 8de finale. Les Panthères se trouvent en 2place du groupe et ont seulement besoin d'un point pour intégrer les 16 meilleures formations africaines. La préparation gabonaise à cette CAN a été tumultueuse puisque les joueurs ont mis pression sur leur Fédération suite à une histoire de primes impayées. Ensuite, les sorties en boîte d'Aubameyang et Lemina ont défrayé la chronique, d'autant plus qu'ils ont été positifs à la Covid dans les jours qui ont suivi. Le joueur d'Arsenal n'a toujours pas disputé la moindre minute dans cette compétition. L'ancien Stéphanois, comme Lemina, souffrent d'inflammation cardiaque, assez communes suite à une infection au Covid. Lors du dernier match, les autorités médicales n'ont pris aucun risque. Ces deux éléments ne sont pas certain de jouer le dernier match face aux Lions de l'Atlas. Pour son entrée en lice dans la compétition, le Gabon s'était logiquement imposé face aux Comores (1-0) grâce à Boupendza. Ensuite, les Panthères ont décroché un excellent résultat en accrochant le Ghana (1-1) sur une réalisation du clermontois Jim Allevinah, dans un match marqué par une fin houleuse. En face, le Maroc fait partie des outsiders pour le titre au Cameroun. En s'imposant lors des 2 premières rencontres, les Lions de l'Atlas sont assurés de participer aux 8e de finale. Avec un nul, les Marocains s'assureraient la première place du groupe et donc d'affronter un second de poule en 8e. Pour débuter cette CAN, les joueurs d'Halihodzic se sont imposés contre le Ghana sur un but de l'angevin Sofiane Boufal. Sur sa lancée, le Maroc s'est défait de l'adversaire le plus faible du groupe, les Comores (2-0). L'homme de cette rencontre a été Selim Amallah buteur et passeur décisif. Le joueur du Standard de Liège est bien entouré avec les Aguerd, Hakimi, Amrabat, Louza, El Kaabi, Bounou ou En-Nesyri. Solide défensivement, le Maroc peut aussi s'appuyer sur son capitaine Romain Saïss, excellent avec Wolverhampton. Dans cette dernière rencontre de groupe, le Gabon et le Maroc pourrait vouloir assurer et devraient se neutraliser. Ce nul, à grosse cote et à tenter avec le bonus sans pression de PMU, suffirait aux deux équipes pour assurer respectivement leur qualification (pour les Gabonais) et la première place (pour le Maroc).