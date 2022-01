Pronostic Gabon Ghana : Analyse, cotes et pronostic du match de la CAN 2022

Le Ghana se reprend face au Gabon

Le Gabon a bien débuté sa coupe d'Afrique des Nations en dominant la modeste sélection des Comores (1-0). L'unique but de la rencontre a été inscrit par Aaron Boupendza qui évolue actuellement au Qatar et qui avait joué en Ligue 2 au Gazelec d'Ajaccio. Ce succès a permis aux Panthères de prendre les commandes du groupe avec le Maroc. La sélection gabonaise va avoir maintenant ses deux matchs les plus compliqués à disputer lors des deux dernières journées face au Ghana et contre le Maroc. La victoire n'est pas venue calmer les remous autour de la sélection entre des joueurs qui ont mis sous pression leur Fédération pour des histoires de primes, les sorties des joueurs à quelques journées de la CAN, mais aussi les joueurs touchés par le Covid (Aubameyang et Lemina). Lors du 1er match, Patrice Neveu, le sélectionneur gabonais s'était appuyé sur quelques connaissances de la Ligue 1 puisque Bouanga, Allevinah ou Ecuele Manga étaient tous titulaires.

De son côté, le Ghana est une solide sélection africaine qui parvient souvent dans les derniers tours des compétitions. Au moins demi-finalistes de 6 des 7 dernières CAN, les Black Stars ont en revanche mal débuté cette CAN et ont été surpris en toute fin de rencontre face au Maroc (1-0) lors de la 1journée. Globalement dominé par les Lions de l'Atlas, le Ghana se retrouve déjà sous pression lors de cette 2journée. En préparation de la CAN, les partenaires d'Andre Ayew s'étaient également lourdement inclinés face à l'Algérie (3-0). La sélection ghanéenne avait aussi souffert pour se qualifier pour les éliminatoires africains pour le Mondial 2022, en finissant à égalité de points avec l'Afrique du Sud, mais l'important est là puisque le Ghana est toujours en lice pour aller au Qatar en fin d'année. Dans cette sélection, outre les frères Ayew, on retrouve le Strasbourgeois Djiku, le Rennais Sulemana, ou les joueurs de Premier League Amartey et Partey. Déterminé à se relancer, plus expérimenté des grandes compétitions et avec son bel effectif, le Ghana devrait pouvoir se défaire d'une sélection gabonaise tourmentée.