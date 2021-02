Pronostic Fulham West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

West Ham continue de rêver d'Europe à Fulham

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Fulham West Ham chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Fulham et Leicester ont des ambitions différentes pour cette fin de saison. D’un côté, lesjouent le maintien en Premier League, et de l’autre, lesespèrent retrouver l'Europe. 18et donc dans la zone rouge, les hommes de Scott Parker comptent désormais 8 points de retard sur Burnley, premier non-relégable. Le club londonien a pris seulement 2 points sur les 5 dernières journées (2 nuls, 3 défaites) et s'est encore incliné en milieu de semaine, à domicile, face à une équipe de Leicester pourtant pas au mieux (0-2).chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, West Ham est clairement l'une des bonnes surprises en Angleterre. Lessont en effet en cinquième position, et pourraient aller chercher une qualification européenne. Les hommes de David Moyes ont remporté 4 de leurs 5 derniers matchs. Battus par Liverpool le week-end dernier en ayant tenu tête aux Reds pendant 60 minutes (1-3), ils viennent de s'imposer en milieu de semaine à Birmingham chez une très bonne équipe d'Aston Villa (1-3) avec un but de son excellent international tchèque Soucek et un doublé de Lingard, pourtant considéré comme pestiféré à Manchester United. Comme lors du match aller (victoire West Ham 1-0), lesdevraient pouvoir s'imposer chez une équipe de Fulham en grosses difficultés.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor d’Arsenalavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Fulham West Ham détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !