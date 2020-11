Pronostic Fulham West Bromwich : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Pas de vainqueur entre Fulham et West Bromwich !

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Fulham – West Bromwich chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche de début de soirée du lundi en Premier League oppose deux promus, Fulham et West Bromwich. Les deux formations connaissent des départs compliqués. Lessont en dernière position avec un seul point pris, lors du nul à Sheffield qui est également mal classé. A Craven Cottage, Fulham s’est incliné face à Arsenal (0-3), Aston Villa (0-3) et contre Crystal Palace (1-2). Lors de ces trois défaites, le scénario fut le même avec un premier but encaissé rapidement, dans les 10 premières minutes. Offensivement, le club londonien peut compter sur Mitrovic et espère que Loftus-Cheek arrivé de Chelsea apportera tout son talent. Scott Parker doit trouver l’équilibre défensif dans une formation qui manque de leader dans son arrière-garde.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, West Bromwich n’a pas été aidé par le calendrier puisque lors des 3 premières journées, lesont affronté Leicester, Everton et Chelsea. Les hommes de Bilic ont pris un point face aux Blues alors qu’ils ont mené de 3 buts. Depuis ce partage des points, West Brom s’est plutôt montré solide, malgré sa défaite à Southampton. Lors des deux dernières journées, les partenaires de Livermore ont partagé les points avec Burnley (0-0) et à Brighton (1-1), pour ce qui est leeur seul point pris à l’extérieur. Cette opposition entre deux promus assez proches et qui n'ont toujours pas gagné en Premier League devrait se terminer sur un match nul.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Fulham West Bromwich détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !