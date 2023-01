Pronostic Fulham Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Fulham solide face à Tottenham

Profitez d'un bonus de 100€ chez Unibet

Profitez d'un bonus de 100€ chez Unibet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Fulham - Tottenham :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 21journée de Premier League se conclut lundi sur un derby londonien entre Fulham et Tottenham. Lesse comportent très bien cette saison. Après 20 journées, Fulham pointe à la 6place du classement avec 16 points d’avance sur la zone de relégation, et peut jouer l'Europe. Le club a agi précautionneusement lors de l’intersaison en renforçant judicieusement l’effectif, avec notamment les arrivées de Leno, Willian ou du milieu de terrain portugais Palinha. Depuis la fin du Mondial, les Cottagers se sont montrés impressionnants avec 4 victoires consécutives face à Crystal Palace (0-3), Southampton (2-1), Leicester (0-1) et Chelsea (1-0) en match en retard. Dans ce derby du sud-ouest londonien, les Cottagers ont surpris les, sans leur meilleur buteur Mitrovic (suspendu), grâce à Willian et Vinicius. Le week-end dernier, Fulham avait un déplacement compliqué dans le Nord de l’Angleterre face à une équipe de Newcastle qui joue les 1ers rôles. La bande à Marco Silva peut nourrir plusieurs regrets avec bien évidemment ce but encaissé quelques secondes avant la fin du match mais surtout avec le penalty de Mitrovic. Suite à une faute d’un défenseur des Magpies, Mitrovic s’est vu offrir un penalty, qu’il a converti. Cependant, en glissant dans sa course d’élan, le serbe a touché le ballon avec ses deux pieds et l’attaquant de Fulham a été sanctionné d’un coup-franc. Nul doute que « Mitro » aura à cœur de réagir ce lundi. Auteur d’une saison dernière fantastique, le buteur de Fulham n’est pas en reste avec 11 réalisations déjà lors de ce nouvel exercice.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Tottenham vient de vivre une cruelle semaine qui devrait certainement avoir des conséquences lors de la prochaine intersaison. En effet, évasif sur son avenir, Antonio Conte pourrait décider de partir pour retourner en Italie. L’ancien coach de Chelsea a souvent été frustré par les performances de son équipe qui n’arrive pas à passer ce pallier nécessaire pour défier les meilleurs. De plus, les dernières semaines ont été dures pour Hugo Lloris, qui a commis plusieurs grosses erreurs, dont la plus notable dans le derby face à Arsenal. Le portier français pourrait être poussé vers la sortie, suite à une nouvelle erreur contre City en milieu de semaine. Passé à côté de son derby face à Arsenal, Tottenham avait la possibilité de se reprendre en milieu de semaine à l’Etihad face à Manchester City. Ces dernières saisons, lesavaient souvent réussi contre les. Cette tendance s’est confirmée en début de match puisque les partenaires d’Harry Kane ont réussi à rentrer au vestiaire avec une avance de 2 buts en profitant de 2 erreurs de la défense des Citizens, et notamment d’Ederson. Bien en place lors des 45 premières minutes, les Spurs ont été incapables de stopper la révolte de City qui a fini par s’imposer logiquement (4-2). La défense des Spurs a multiplié les erreurs, avec notamment un Lloris fautif sur le 3but, et Lenglet sur le 4. A noter également la nouvelle mauvaise performance de Son, bien loin de son meilleur niveau. Pour ce déplacement à Craven Cottage, le Sud-Coréen pourrait être suppléé par Richarlison qui revient petit à petit de blessure. Au rayon des bonnes nouvelles, les Betancur et Kulusevski ont réussi de bonnes prestations à l’Etihad. Face à une équipe de Tottenham chancelante, Fulham devrait au moins accrocher le point du nul.- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à joueravecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Fulham Tottenham encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !