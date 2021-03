Pronostic Fulham Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Fulham - Tottenham : Les Spurs confirment face aux Cottagers

Fulham affronte Tottenham en match avancé de la 33journée de Premier League, pour alléger le calendrier surchargé des prochaines semaines desqui vont disputer l'Europa League mais aussi la finale de la Carabao Cup face à Manchester City. De leur côté, lessont pleinement engagés dans leur maintien en Premier League. Mal partis dans cette saison, les Londoniens montrent un bien meilleur visage depuis fin novembre. Ce bon passage a permis aux hommes de Scott Parker de revenir à 3 unités de Newcastle et Brighton. Ce week-end, lesont dû se contenter du partage des points face à Crystal Palace dans une rencontre qu'ils ont fortement dominé. Parker se heurte au même problème depuis plusieurs semaines à savoir l'efficacité offensive de sa formation. En effet, Fulham a seulement encaissé 5 buts lors des 8 dernières journées mais n'en a marqué que 6. Meilleur buteur de Championship la saison passée, Mitrovic rencontre beaucoup plus de difficultés en Premier League.

De son côté, Tottenham a vécu quelques semaines compliquées en Premier League. En effet, les protégés de Mourinho restaient sur 5 défaites en 6 journées. Mais ce week-end, lesse sont repris lors de la réception d'une formation de Burnley qui lutte pour son maintien. Réputés pour leur solidité défensive, les Clarets ont explosé face au potentiel offensif de Tottenham. Depuis la défaite à West Ham, où son entrée avait été intéressante, Gareth Bale semble revenir dans les plans de José Mourinho. Le Gallois a d'abord confirmé ses bonnes dispositions en Europa League en inscrivant un but, et en signant un doublé face à Burnley mais aussi une passe décisive. Pour cette rencontre, le « Special One » avait aligné une équipe particulièrement offensive avec un quatuor Kane, Sane, Lucas et Bale, tandis que Tanguy Ndombélé, toujours tourné vers l'avant, composait la paire de récupérateurs avec Hojbjerg. A noter également que Mourinho, un temps menacé, pourrait être sauvé par ses bannis, puisque Dele Alli revient également en grande forme comme il l'a démontré lors des derniers matchs. Ce jeudi, la puissance offensive des Spurs devrait s'imposer face à une vaillante mais limitée formation de Fulham.