Pronostic Fulham Southampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Fulham enfonce Southampton

Promu l'été dernier en Premier League, Fulham s'affiche à une belle 9place du championnat anglais. En difficultés avant la Coupe du Monde, le club londonien a profité de la trêve internationale pour se refaire la cerise puisqu'il est allé s'imposer brillamment en début de semaine sur la pelouse de Crystal Palace (0-3) où il n'est jamais facile de l'emporter. Après son ouverture de score, Fulham a vu deux joueurs de Patrick Vieira se faire expulser, et a pu enfoncer le clou. De retour du Mondial, le Serbe Mitrovic en a profité pour marquer un 9but en 12 matchs de Premier League avec son club.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, rien ne va plus pour Southampton. Reconnu pour la qualité de son centre de formation, le club est tout simplement dernier de ce championnat anglais et va devoir cravacher pour se maintenir. Lesont en plus perdu leurs 4 dernières rencontres de Premier League, dont leur match de reprise disputé à domicile face à Brighton cette semaine (1-3). Les deux tours de League Cup passés difficilement à domicile face à des équipes de divisions inférieures ne viennent pas redonner le sourire à Southampton qui pourrait s'incliner sur la pelouse d'une équipe de Fulham victorieuse à Palace cette semaine.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Fulham Southampton encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !