Pronostic Fulham Manchester City : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Une pluie de buts entre Fulham et Manchester City !

La 32journée de Premier League débute avec un match des extrêmes entre Fulham, quasiment déjà condamné à retrouver la Championship, et Manchester City, qui est à la lutte avec Liverpool pour conserver son titre de champion. Ces deux formations partagent néanmoins le point commun d’offrir des rencontres spectaculaires. En effet, les matchs de Fulham offrent en moyenne 3,2 buts et ceux de City 3,3 buts. Les spectateurs desont prévenus, une pluie de buts devrait s’abattre ce samedi. A domicile, Fulham a quasiment marqué à toutes les rencontres, sauf contre West Ham et Manchester United malgré de nombreuses opportunités. Lespossèdent des joueurs intéressants offensivement, notamment Mitrovic, Schürrle, Babel ou Sessegnon. D’ailleurs, Fulham a réussi à marquer à domicile contre Tottenham, Arsenal, Chelsea et Liverpool.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Manchester City est la meilleure attaque de Premier League. De plus, Guardiola va retrouver un Raheem Sterling en pleine forme, auteur de 4 buts en 2 matchs joués avec l'Angleterre pendant la trêve internationale. Si lesdevraient logiquement et tranquillement sortir vainqueurs de ce match, on pourrait voir des buts des 2 côtés. Sur les 4 derniers déplacements de Man City toutes compétitions confondues (hors finale de League Cup jouée à Wembley contre Chelsea), 3 ont vu les filets des deux équipes trembler. De plus, les 11 derniers déplacements de Manchester City à Fulham se sont tous terminés avec des buts de chaque côté. Pour ce match, nous partons donc sur le pari "Les deux équipes marquent".- Vous avez le droit à un 1er pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez votre premier pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Fulham Manchester City détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !