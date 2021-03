Pronostic Fulham Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Fulham – Manchester City : des Cottagers loin d’être en vacances

L'une des sensations de cette seconde partie de saison se nomme Fulham. Entraîné par l'excellent Scott Parker, le club londonien est en train de réussir une remontée incroyable pour le maintien. En effet, les se sont retrouvés à plus de 10 points du premier non relégable, et ont désormais comblé ce retard. Actuellement, Fulham est toujours dans la zone de relégation mais possède le même nombre de points que Brighton et seulement un de moins que Newcastle. En revanche, les hommes de Parker ont disputé un match supplémentaire puisqu'ils ont affronté Tottenham en milieu de semaine dernière pour une courte défaite dans une rencontre où les auraient pu revenir au score en 2période. En confiance, les Londoniens sont allés chercher une très belle victoire à Anfield le week-end dernier grâce à Mario Lemina (0-1). En regain de forme, Fulham doit se montrer chirurgical en attaque car le club londonien se crée de nombreuses opportunités sans trouver le chemin des filets. A l'aller, la bande à Parker s'était inclinée à l'Etihad (2-0) mais avait déjà montré de nets progrès. Désireux de poursuivre sur leur dynamique, Fulham peut gêner les Citizens à Craven Cottage. De son côté, Manchester City s'est certes incliné dans le derby de Manchester United (0-2) mais compte tout de même 14 points d'avance sur le 2ème, grâce son succès obtenu mercredi en match avancé face à Southampton (5-2). Les ont une fin de saison extrêmement chargée puisqu'ils sont toujours dans le coup pour un quadruplé, avec la Premier League, la FA Cup, la Carabao Cup et la Ligue des Champions à aller chercher. City s'apprête à affronter Mönchengladbach en match retour des 8de finale de la Ligue des Champions avec un avantage de deux buts. Auteur d'une série exceptionnelle de 21 victoires consécutives, le club de Guardiola pourrait assurer le minimum ce week-end face à de valeureux redevenus très solides et qui pourraient tenir le coup à domicile, en prenant au moins le nul ou en perdant d'un seul but.