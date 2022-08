Pronostic Fulham Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Fulham – Liverpool : la logique respectée

Fulham fait partie de ces équipes avec Watford et Norwich habituées à faire l'ascenseur entre le Championship et la Premier League. Redescendus en 2division l'an dernier suite à un exercice catastrophique, lesont rapidement retrouvé l'élite en réalisant une saison de toute beauté. En effet, les hommes de Marco Silva ont dominé le Championship et ont logiquement fini en tête malgré une dernière ligne droite marquée par quelques défaites, suite à l'officialisation de leur montée. Fulham a conservé la plupart des grands artisans à cette promotion avec le buteur Mitrovic qui a fini avec 43 buts, les ailiers Wilson et Kebano, ou le capitaine Cairney. En revanche, la révélation de la saison, le jeune milieu portugais Carvalho est parti rejoindre … Liverpool. Cet été, le club londonien a opéré à quelques ajustements avec les recrutements du latéral suisse Mbabu, du Brésilien Pereira ou du Portugais Palhinha. Lesont également enregistré l'arrivée d'un gardien de but expérimenté, Bernd Leno, qui n'aura pas réussi à Arsenal. Victorieux de Nice (0-2) et d'Estoril (1-2), Fulham a en revanche concédé une lourde défaite en préparation face au Benfica (1-5). Pour son dernier match avant l'ouverture du championnat, le club londonien a fait un nul avec Villarreal (1-1).

En face, Liverpool sort d'une excellente saison qui est passée proche d'être incroyable. En effet, les Reds ont remporté les deux coupes nationales face à Chelsea, à chaque fois aux tirs aux buts. Ensuite, les Reds se sont hissés en finale de la Ligue des Champions où ils sont tombés sur un grand Courtois qui les a certainement privés d'une autre couronne. Et que dire de la Premier League, où les hommes de Klopp ont été tout proches de réaliser un hold-up lors de l'ultime journée. L'intersaison a été marquée par le départ de deux poids lourds offensifs avec le Belge Origi, grand artisan de la victoire en C1 en 2021, mais surtout celui du sénégalais Sadio Mané, auteur d'incroyables exercices dans la Merseyside. Pour combler ces départs, Liverpool a misé sur l'Uruguayen Darwin Nunez, arrivé de Benfica. Auteur d'une préparation sans réelle relief, les Reds ont mis tout le monde d'accord lors du Community Shield en prenant le dessus sur Manchester City (3-1) au terme d'une rencontre de grande qualité avec une forte intensité pour un match de début de saison. La recrue Nunez en a profité pour ouvrir son compteur buts, tandis que les Thiago, Henderson, Trent Alexander-Arnold ou Diaz sont apparus parfaitement affûtés. En revanche, Klopp ne pouvait pas compter sur Alisson, Kelleher ou Jota, touchés. En l'absence des deux portiers, Adrian a officié dans les cages. L'Espagnol a été dans un bon jour à Leicester pour le Community Shield mais nous a également habitué à se trouer. Commencer face à une équipe promue n'est jamais simple, Liverpool devrait contenir l'euphorie de Fulham pour s'imposer dans un match avec plus de 2 buts.