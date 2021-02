Pronostic Fulham Leicester : Analyse, cotes et prono de Premier League

Fulham, forte tête face à Leicester

Fulham et Leicester, qui s'affrontent ce mercredi à, ont des ambitions diamétralement différentes. D'un côté, lesveulent se maintenir en Premier League et éviter de faire le yo-yo entre la PL et la Championship, et de l'autre, less'accrochent à finir dans le Top 4. Tout est encore jouable pour les deux formations. Cependant, le club londonien n'a pas été aidé par les résultats du week-end et la victoire de Brighton face à Tottenham. Les hommes de Scott Parker comptent désormais 7 points de retard sur les, mais ont un match en retard à disputer. Avec 18 matchs à jouer jusqu'à la fin de la saison, Fulham peut toujours espérer se sauver, pour cela, les Cottagers doivent aligner une série de résultats. Depuis fin novembre, le club londonien a montré des améliorations, puisque lors des 11 dernières journées, il s'est seulement incliné à 3 reprises et cela face à Manchester City, Manchester United et Chelsea. Malheureusement pour Scott Parker, ses hommes ont surtout aligné des matchs nuls, 7 sur cette même période. Le dernier succès de Fulham remonte à fin décembre et à son déplacement au King Power Stadium de Leicester (1-2). Lesviennent de rater deux belles opportunités de se rapprocher des non relégables en concédant deux nuls face à Brighton (0-0) et sur le terrain de West Bromwich Albion (2-2). De son côté, Leicester a réalisé une excellente première partie de saison et s'est même retrouvé sur le podium de Premier League. Les hommes de Brendan Rodgers sont un peu moins bien ces dernières semaines. En effet, lesont été tout heureux de ramener un nul de leur déplacement à Everton (1-1). Sans une faute de main de Jordan Pickford, les partenaires de Wesley Fofana seraient certainement repartis bredouille de Goodison Park. Le week-end dernier, Leicester a été dominé par Leeds au King Power (1-3), et se retrouve désormais en quatrième position. Les absences de Ndidi et Vardy sont certainement pour beaucoup dans ces contre-performances des. Lancé dans sa mission maintien, Fulham semble en mesure de tenir tête à Leicester, comme il l'a fait face à Liverpool ou Tottenham.