Pronostic Fulham Leeds : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Fulham – Leeds : de solides Cottagers

En ouverture de la 29journée de Premier League, Fulham reçoit Leeds. Lessont engagés dans leur opération maintien. Actuellement, les hommes de Scott Parker pointent à la 18place de Premier League avec seulement 2 points de retard sur Newcastle. La semaine passée, Fulham a résisté une mi-temps face à Manchester City avant de craquer en seconde période (3-0). Ce revers ne doit pas faire oublier l'excellente remontée au classement opérée par le club londonien qui comptait plus de 10 points de retard sur les premiers non relégables, il y a quelques semaines de là. Less'appuient sur leur solidité défensive symbolisée par l'excellent Andersen. Prêté par l'Olympique Lyonnais, l'international danois s'épanouit à Fulham et réalise une très bonne saison. Si la défense est le gros point fort de Fulham, l'attaque peine à l'image d'un Mitrovic à côté de son sujet depuis le début de cet exercice.De son côté, Leeds est considéré comme l'équipe la plus imprévisible d'Angleterre. En effet, lesfont partie de ceux qui ont réalisé le moins de matchs nuls en Premier League (seulement 3). Avant le week-end dernier, les hommes de Marcelo Bielsa partageaient la tête de ce classement avec Sheffield United, avec deux matchs de parité. En résistant aux Blues de Chelsea (0-0), Leeds a rajouté une unité à ce bilan mais a surtout stoppé une série de deux revers consécutifs face à Aston Villa (0-1) et sur la pelouse de West Ham (0-2). Le match aller entre ces deux formations promues de Championship s'était conclu sur une rencontre spectaculaire (4-3), mais devrait être nettement plus serré ce vendredi au vu des derniers matchs des deux équipes. Lancé dans sa mission maintien, Fulham a les armes pour accrocher au moins un nul face à desirréguliers, dans une rencontre avec moins de 4 buts.