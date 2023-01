Pronostic Fulham Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Fulham profite du blues de Chelsea

La Premier League nous offre ce jeudi une affiche en retard avec un derby londonien entre Fulham et Chelsea, séparés seulement de quelques kilomètres, pour un match qui compte pour la 7journée. De retour dans l’élite cette saison, Fulham semble avoir appris des leçons du passé. En effet, il y a quelques saisons, lesavaient procédé à de nombreux recrutements sans réussite, puisque le club était redescendu directement en Championship. Sous la houlette de Marco Silva, Fulham a décidé de conserver une grande partie des cadres de la montée, et d’ajouter quelques retouches avec notamment l’arrivée du précieux Palhinha au milieu de terrain ou celle de Bernd Leno dans les cages. Ce choix s’avère payant puisque Fulham occupe actuellement la 7place du classement, avec 3 points d’avance sur Chelsea. Battu par les 2 Manchester avant la trêve, Fulham est reparti de l’avant lors de la reprise en remportant ses 3 matchs de championnat face à Crystal Palace (0-3), Southampton (2-1) et plus récemment sur la pelouse de Leicester (0-1). Cette excellente série s’est poursuivie ce week-end en FA Cup avec un succès sur Hull (0-1). Avec 11 réalisations depuis l’entame de saison, Mitrovic est en train de faire taire ses détracteurs. Cependant le buteur dessera absent pour cette rencontre suite à une accumulation de cartons. Le Serbe est habituellement bien entouré avec les Willian (ex-Chelsea), Reed, Pereira ou Robinson qui devraient être tous là.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Chelsea vit des heures compliquées. En effet, la formation londonienne végète en milieu de tableau et reste sur une série désastreuse en Premier League. En effet, lesn’ont remporté qu’une seule rencontre lors des 8 dernières disputées, lors de la réception de Bournemouth (2-0). Graham Potter est confronté à une avalanche de blessures puisque les Pulisic, Sterling, Kanté, Reece James, Broja, Fofana ou Mendy sont tous sur le flanc. Cependant, l’effectif des Blues garde fière allure avec les Kepa, Silva, Koulibaly, Jorginho, Kovacic, Mount, Havertz, Ziyech, Gallagher ou Aubameyang. La semaine dernière, Chelsea s’est incliné à deux reprises face à Manchester City, la première fois en Premier League à Stamford Bridge (0-2) puis à l’Etihad en FA Cup (4-0). Inquiétants lors de ces rencontres, lesse retrouvent au pied du mur lors de ce derby face à Fulham. A l’image de ses récents résultats sportifs, le club londonien recrute à tout va, sans réelle ligne directrice. Le club s’est récemment attaché les services du Français Badiashile, l’attaquant Fofana et va se faire prêter le portugais Joao Felix. En pleine forme, Fulham devrait profiter des difficultés despour accrocher au moins le nul à domicile lors de ce derby.- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à joueravecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Fulham Chelsea encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !