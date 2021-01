Pronostic Fulham Burnley : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

Fulham trouve la faille face à Burnley

Fulham et Burnley se livrent une bataille à distance en Premier League pour le maintien. Ces deux formations se retrouvent cette fois dans le cadre des seizièmes de finale de la FA Cup. Les, relégables en PL, comptent 7 points de retard sur les Clarets. Les hommes de Scott Parker, malgré leur classement, n'ont pas abdiqué et ont montré de bonnes choses lors des dernières semaines. Fulham s'est notamment montré solide malgré un calendrier démentiel qui l'a vu affronter successivement Southampton, Tottenham, Chelsea et Manchester United. Les Cottagers veulent se servir de la FA Cup comme tremplin pour rebondir en Premier League et continuer sur leur bonne dynamique du moment. Cette semaine, la bande à Parker s'est inclinée face à Manchester United sur un exploit de Pogba, et également sur une erreur d'Areola pour le premier but des. En revanche, offensivement, Fulham s'est créé plusieurs opportunités de marquer, avec un Loftus-Cheek inspiré.

De son côté, Burnley aura un jour de récupération en moins puisque lesont affronté Liverpool jeudi dernier. Burnley a réussi un exploit à Anfield en mettant fin à la longue série d'invincibilité des Reds dans leur antre en championnat (0-1). Engagé dans la lutte pour le maintien, le club du Nord de l'Angleterre va mieux depuis quelques semaines. Burnley a notamment retrouvé sa solidité qui lui avait permis de terminer dans le ventre mou du classement lors des dernières saisons. Le point fort de cette équipe est composée par son trio défensif avec le portier Nick Pope et les 2 centraux, Ben Mee et Tarkowski. Au tour précédent, les Clarets ont souffert pour se défaire de MK Dons (victoire aux TAB). Ce 16de finale entre formations en progrès lors des dernières semaines, penche légèrement en faveur de Fulham qui reçoit et qui dispose d'un jour supplémentaire de récupération dans une période où les organismes sont mis à rude épreuve.