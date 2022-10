Pronostic Fulham Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un match agréable entre Fulham et Aston Villa

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

De retour en Premier League, Fulham a décidé de s'appuyer sur le groupe qui a obtenu la montée, renforcée par quelques éléments comme les excellents Palinha ou Issa Diop. Les Cottagers ont plutôt bien démarré la saison mais souffrent depuis quelques semaines. En effet, les partenaires de Mitrovic restent sur 3 journées de championnat sans la moindre victoire. Humilié à domicile par Newcastle (1-4), Fulham a ensuite subi la loi de West Ham (3-1) avant de partager les points avec Bournemouth (2-2) à Craven Cottage le week-end dernier. Lors de cette rencontre, les Cottagers ont concédé l'ouverture du score dès la 2minute. Revenu au score par Diop, Fulham s'est de nouveau fait piéger par des Cherries très entreprenants. Rentrés au vestiaire avec un but de retard, les Cottagers s'en sont remis à leur meilleur buteur, Mitrovic qui a égalisé sur penalty. A cette occasion, le Serbe a inscrit son 7but. Marco Silva compte quelques absents comme le latéral français Kurzawa, le batave Tete ou l'attaquant israélien Solomon.

En face, Aston Villa se trouve en 16position avec une seule unité d'avance sur la relégation. Sur la sellette il y a quelques semaines, Steven Gerrard est toujours menacé. Son équipe s'est inclinée contre Chelsea le week-end dernier (0-2). Si le résultat parait plutôt normal, les Villans peuvent regretter leur manque d'efficacité tant ils ont eu des occasions. De l'autre côté, les Blues se sont montrés chirurgicaux. A l'image d'un Danny Ings peu en réussite, Villa a buté sur le portier Kepa. Cette défaite est venue stopper une série de 4 matchs sans la moindre défaite. Lors de ce passage, Villa avait battu Southampton (1-0) et fait des nuls contre Leeds (0-0), Man City (1-1) et Nottingham (1-1). Les Villans ont un besoin urgent de points pour ne pas chuter dans la zone rouge. Pour arriver à ses fins, Aston Villa compte sur le réveil de ses attaquants et notamment d'Ollie Watkins, moins en vue cette saison. Cette opposition entre deux équipes en quête de points pourrait nous offrir un match agréable avec des buts de chaque côté, comme lors des 8 dernières de PL disputées par Fulham.