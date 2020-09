Pronostic Fulham Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Des buts de chaque côté entre Fulham et Aston Villa

Promu cette saison en Premier League, Fulham vise le maintien. Les hommes de Scott Parker connaissent un début difficile en championnat puisqu'ils se sont inclinés face à Arsenal (0-3) et contre Leeds (4-3). Les ont réalisé une bonne fin de match contre les Peacocks et ont été tout proches de revenir au score. Auteur d'un doublé à Elland Road, Mitrovic a lancé sa saison et sera l'atout offensif majeur de Fulham. Les partenaires d'Alphonse Areola ont repris confiance en Carabao Cup où ils se sont imposés face à Ipswich (1-0) et contre Sheffield Wednesday (2-0) en milieu de semaine.

Pour son retour dans l'élite, Aston Villa a dû lutter jusqu'à la dernière journée pour assurer son maintien. Les ont profité de l'intersaison pour se renforcer sur des postes-clés. L'excellent portier d'Arsenal, Martinez, est arrivé et a arrêté un penalty pour son premier match, tandis qu'Ollie Watkins, révélé avec Brentford, a marqué son 1 but sous ses nouvelles couleurs cette semaine. Les partenaires de Jack Grealish ont parfaitement débuté la saison avec une victoire en Premier League face à Sheffield (1-0) et deux en Carabao Cup face à Burton (1-3) et Bristol City (0-3). Cette opposition face à Fulham (qui a marqué sur 3 de ses 4 matchs cette saison) s'annonce ouverte et pourrait offrir des buts de chaque côté.