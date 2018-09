Pronostic Frosinone Genoa : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Piatek le "serial" buteur du Genoa !

Frosinone, avant dernier de Serie A avec 1 point, tremble à l'idée d'affronter le Polonais Krzysztof Piatek. En effet, l'attaquant du Genoa livre un début de saison incroyable avec 10 buts en 6 matchs. Il devance les habitués Messi, Ronaldo ou encore son compatriote Lewandowski, réputés pour être les meilleures gâchettes d'Europe. De plus, l'ancien joueur de Cracovie a marqué à toutes les rencontres du Genoa cette saison. Son adaptation a été facilitée par son quadruplé réalisé dès la première rencontre, un match de Coupe, et cela en seulement 38 minutes.Ce dimanche, Piatek et sa formation se déplacent à Frosinone avec l'ambition de s'imposer. Le club de l'ex-Gunner Joel Campbell vit un début de saison galère et n'a toujours pas réussi à marquer le moindre but. De plus, les défenseurs de Frosinone ont encaissé 16 buts, ce qui en fait le pire bilan de Serie A. Le Genoa, 7ème avec un match en moins, a les armes pour s'imposer sur la pelouse de Frosinone. L'une d'elles est évidemment son avant-centre polonais Piatek. Face à une faible équipe de Frosinone, nous misons sur une victoire du Genoa, avec pour buteur l'inévitable Piatek.