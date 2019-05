Pronostic Frosinone Chievo : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Frosinone – Chievo : un avant-goût de Serie B

Cette 38et dernière journée de Serie A met aux prises deux formations officiellement reléguées : le Chievo Vérone et Frosinone. Frosinone occupe en effet la 19et avant-dernière place du classement et a seulement remporté 5 matchs depuis le début de saison. Les hommes de Baroni finissent difficilement puisqu'ils restent sur 6 matchs sans victoire : 5 défaites pour un nul. A l'aller, Frosinone s'était incliné sur le terrain du Chievo. Ce succès est l'un des rares obtenus par les partenaires de l'emblématique capitaine Sergio Pellissier. En effet, le Chievo a seulement décroché deux victoires lors des 37 premières journées. Néanmoins et malgré l'officialisation de sa rétrogradation, le Chievo finit dignement et joue le jeu en essayant notamment quelques jeunes pour préparer la saison prochaine en Serie B. Lors des 5 dernières journées, les partenaires de Dioussé (prêté par l'AS Saint -Etienne) ont perdu 2 fois, pour 1 victoire et 2 nuls. Pour ce match entre bons derniers, le Chievo, qui finit mieux, devrait accrocher au moins un nul à Frosinone.