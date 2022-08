Pronostic Fribourg Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Un match enlevé entre Fribourg et le Borussia Dortmund

la saison passée et battu en finale de la Coupe d'Allemagne aux tirs au but par Leipzig, Fribourg est en train de s'installer petit à petit parmi les meilleures équipes de Bundesliga. Après une très bonne préparation estivale ponctuée de 4 succès en autant de rencontres, les Brésiliens du Brigsau ont également débuté très fort ce nouvel exercice. Ils ont remporté leur match de Coupe d'Allemagne disputé chez l'historique club de Kaiserslautern (1-2 après prolongations), avant de surclasser Augsbourg pour la 1journée de Bundesliga la semaine dernière (0-4).

Encore 2de Bundesliga derrière le Bayern la saison passée, Dortmund a en plus perdu son serial buteur Haaland cet été. S'il est difficile de voir le BvB rivaliser avec le Bayern cette saison, les Marsupiaux ont répondu présents pour leurs deux premiers matchs officiels. Dortmund s'est d'abord facilement imposé en Coupe d'Allemagne sur la pelouse du Munich 1860 (0-3), équipe de 3division, avant de l'emporter samedi dernier pour leur entrée en lice de Bundesliga. Dans l'une des affiches de la 1journée, le club de nouveau entraîné par Terzic a en effet su tenir le Bayer Leverkusen en respect à Dortmund (1-0). Entre deux équipes qui ont très bien démarré leur saison, difficile de trouver un vainqueur. En revanche, on devrait voir les deux équipes marquer, comme lors de leurs deux confrontations de la saison passée et comme souvent en Bundesliga.