Pronostic Fribourg Bayer Leverkusen : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Match à buts entre Fribourg et le Bayer Leverkusen

La Bundesliga n'a pas changé ses bonnes habitudes et nous offre toujours de nombreux matchs à buts depuis la reprise. On attends d'ailleurs des buts de chaque côté pour ce premier match de la 29e journée entre Fribourg et le Bayer Leverkusen. 7e du classement, Fribourg rêve d'Europe. Depuis la reprise, le club a obtenu un bon match nul à Leipzig (1-1), s'est incliné à domicile face au Werder de Brême (0-1), et a signé un énorme match à buts à Francfort mardi (3-3). 5e du classement, Leverkusen s'est fait surprendre mardi à domicile par Wolfsburg (1-3) après une série de 5 victoires consécutives toutes compétitions confondues, et plus largement une année civile 2020 quasi parfaite. A l'image de ce match, 7 des 8 dernières rencontres du Bayer se sont terminées avec des buts de chaque côté. Les deux équipes ont besoin de points pour leur objectif respectif (Fribourg la C3 et Leverkusen la C1), et sont deux formations à buts (38 buts marqués et 40 encaissés pour Fribourg, 53 buts marqués et 36 encaissés pour Leverkusen). Une nouvelle fois, on voit les filets trembler des deux côtés dans cette rencontre.