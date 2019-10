Pronostic Francfort Standard Liège : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Francfort prend une option pour la qualif face au Standard de Liège !

Demi-finaliste de l'Europa League la saison passée, l'Eintracht Francfort a dû se reconstruire cet été suite au départ de sa ligne d'attaque composée de Jovic, Rebic et Haller. Le club a recruté Dost et André Silva pour compenser ces départs. Passé par les barrages de C3, Francfort s'est tranquillement qualifié pour la phase de groupe. Pour leur premier match, les Allemands ont été surclassés par Arsenal (0-3) avant de se reprendre à Guimaraes (0-1). En Bundesliga, malgré des inconstances, le club pointe à deux points de la première place. Le week-end dernier, l'Eintracht a réussi une très belle prestation face au Bayer Leverkusen avec une large victoire (3-0) grâce notamment à un doublé de son buteur portugais Paciencia.

En face, le Standard Liège est dans la course pour le titre en Belgique, occupant actuellement la 2e place derrière Bruges. Les Belges ont débuté leur campagne d'Europa League par une victoire sur Guimaraes (2-0) mais ont ensuite subi un lourd revers à l'Emirates Stadium face aux jeunes pousses d'Arsenal (4-0). L'ancien Nantais Limbombe est blessé et devrait manquer ce match. En son absence, l'ancien joueur du PSV Lestienne aura la charge de l'animation offensive de son équipe. Devant son incroyable public, l'Eintracht Francfort devrait s'imposer face à des Belges qui ont gagné qu'1 seul de ses 5 derniers matchs à l'extérieur (3 défaite, 1 nul, 1 victoire).