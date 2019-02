Pronostic Francfort Shakhtar : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Francfort l’esprit coupe pour venir à bout du Shakhtar !

L'Eintracht Francfort a réussi un très bon match nul sur la pelouse du Shakhtar Donetsk la semaine dernière (2-2) et s'est positionné idéalement avant cette manche retour. Lors de la phase de groupe de cette C3, Francfort a été impressionnant à domicile avec 3 victoires, 10 buts inscrits et 1 seul encaissé. Poussé par son formidable public, l'Eintracht possède l'esprit coupe nécessaire pour réaliser de grands parcours (l'an passé, les joueurs d'Adi Hutter ont remporté la coupe d'Allemagne au détriment du "grand" Bayern Munich). Le coach autrichien possède des éléments de grande qualité à l'image de son trio offensif Haller-Jovic-Rebic et un milieu de terrain expérimenté avec notamment l'ancien Rennais Gelson Fernandes et l'ancien Napolitain De Guzman. De son côté, le Shakhtar a pour lui l'expérience européenne. Les Ukrainiens pourraient cependant souffrir physiquement puisqu'ils sont actuellement en trêve hivernale depuis mi-décembre. A l'aller, la colonie brésilienne a permis au Shakhtar d'accrocher le nul mais a vu l'indispensable Stepanenko être expulsé. Sur ce match, nous voyons une formation de l'Eintracht fringante à domicile s'imposer devant son incroyable public et continuer son parcours.