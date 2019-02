Pronostic Francfort Mönchengladbach : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Francfort a les armes pour accrocher Mönchengladbach

La Bundesliga nous offre une belle affiche lors de cette 22journée avec un choc entre l'Eintracht Francfort et le Borussia Mönchengladbach prévu ce dimanche. Cinquième, Francfort pratique un jeu très plaisant. Lors des 6 dernières journées, les hommes d'Adi Hutter n'ont perdu qu'un seul match (pour 1 victoire et 4 nuls). Ce manque de victoires peut s'expliquer par l'adversité affrontée sur cette période, avec notamment Dortmund, Leipzig ou le Bayern. L'Eintracht dispose d'un trident offensif de feu avec Jovic, Haller et Rebic. Capable de marquer à tout moment, ce trio fait des ravages depuis le début de la saison. Francfort reste sur deux nuls chez le 4Leipzig (0-0) et à domicile face au leader le Borussia Dortmund (1-1). En Europa League, l'Eintracht a ramené un bon nul d'Ukraine face au Shakhtar. De son côté, le Borussia Mönchengladbach a connu son premier faux-pas à domicile face au Hertha Berlin (3-0) la semaine passée. Les hommes de Dieter Hecking réalisent néanmoins une très belle saison et pointent à la troisième place. Très performant habituellement à domicile, le Borussia reste sur deux victoires en déplacement : à Leverkusen (1-0) et à Schalke (2-0). Mais avant ces succès, les partenaires de Thorgan Hazard ont souvent été irréguliers hors de leurs bases (4 victoires seulement sur ses 11 premiers déplacements en Bundesliga cette saison). Pour cette rencontre, nous voyons l'Eintracht accrocher au moins un nul devant ses fans dans un match avec moins de 5 buts.