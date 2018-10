Pronostic Francfort Lazio : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

1

Une affiche avec des buts des 2 côtés entre Francfort et la Lazio

L’Eintracht Francfort a parfaitement lancé sa saison d’Europa League en s’imposant à Marseille (1-2), finaliste de la dernière édition. Une victoire à domicile contre la Lazio positionnerait idéalement les Allemands avant leur double confrontation face à l’adversaire a priori le moins fort du groupe, l’Apollon Limassol. En Bundesliga, les Allemands occupent la 11place après 6 journées avec seulement 2 victoires au compteur. Francfort a retrouvé son international croate Ante Rebic, excellent au Mondial mais blessé au début de saison, et qui s’est distingué lors des deux dernières sorties (2 buts). Sur les 9 matchs officiels disputés cette saison par l'Eintracht, 7 fois les deux équipes ont marqué. Le potentiel offensif de Francfort est intéressant avec également le buteur français Haller et la pépite Jovic.La Lazio de Rome reste sur une défaite à buts face à l’AS Roma dans le derby de la ville éternelle (3-1). Pour leur premier match de C3, les Laziale se sont imposés contre l’Apollon Limassol (2-1) avec, une nouvelle fois, des buts des deux côtés. La défaite contre l’AS Roma a stoppé une série de 5 succès de rang. La Lazio est réputée pour son allant offensif, et même avec le turn-over effectué en Europa League, l'équipe essaie de jouer vers l'avant. D’ailleurs, les quatre dernières rencontres de la Lazio ont vu des buts marquer par les deux formations opposée. Dans un choc entre les leaders du groupe qui chercheront à faire un résultat, nous voyons un match ouvert et les deux équipes marquer.- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre en ce moment un 1er pari remboursé de 100€ + 10€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavec