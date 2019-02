Pronostic Francfort Dortmund : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Dortmund se méfie du piège Eintracht Francfort

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Francfort – Borussia Dortmund :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 20journée de Bundesliga offre une très belle affiche entre l’Eintracht Francfort et le Borussia Dortmund. Toujours qualifié en Europa League et à la lutte pour les places qualificatives à la Ligue des Champions en Budesliga (5), Francfort réalise une très belle saison. Le coach Adi Hutter dispose d’un potentiel offensif intéressant avec le buteur français Sébastien Haller (11 buts), l'attaquant serbe Jovic (13 réalisations) et l'international croate Ante Rebic (7 buts). Ce trio va tenter de mettre à mal l'une des meilleures défenses de Bundesliga, celle du Borussia Dortmund.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐La formation de Lucien Favre s’attend à un match très compliqué face à l’Eintracht, équipe très joueuse de Bundesliga. Dortmund réalise une saison exceptionnelle et a seulement perdu une rencontre (sur le terrain de Düsseldorf) en championnat. Depuis la fin de la trêve hivernale, le Borussia s’est imposée sur la difficile pelouse de Leipzig (1-0) et s’est baladé à domicile face à Hanovre (5-1). En pleine confiance, nous voyons le Borussia accrocher au moins un nul dans un match avec moins de 5 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecRetrouvez le Pronostic Francfort - Dortmund détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !