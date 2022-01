Pronostic Francfort Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Un Francfort – Dortmund avec des buts de chaque côté

La 18e journée de Bundesliga nous offre une très belle affiche entre l'Eintracht Francfort et le Borussia Dortmund. Ces deux formations de haut de tableau visent le Top 4 en fin de saison. Actuellement, l'Eintracht occupe la 6e place avec seulement 2 points de retard sur Fribourg, troisième. Les joueurs d'Oliver Glasner réalisent une très belle saison et restent sur trois succès consécutifs en Bundesliga dont une large victoire face au Bayer Leverkusen (5-2) qui se trouve actuellement dans le Top 4. Lors des 8 dernières journées de championnat, l'Eintracht s'est montré solide avec une seule défaite concédée sur la pelouse d'Hoffenheim (3-2). En plus de son bon parcours en Bundesliga, le club de Francfort s'est qualifié pour les 8e de finale de l'Europa League en dominant son groupe qui comprenait l'Olympiakos, Fenerbahce et Anvers. Dans cette équipe de l'Eintracht, on retrouve d'excellents éléments comme le colombien Rafael Borre arrivé de River Plate à l'intersaison, l'ancien portier du PSG Kevin Trapp, ou le maitre à jouer serbe Kostic. En face, le Borussia Dortmund est actuellement en seconde position du classement mais compte déjà 9 points de retard sur le Bayern Munich. Les Marsupiaux ont mal terminé l'année avec une défaite sur la pelouse de l'Hertha Berlin (3-2) qui confirme les difficultés du Borussia loin de ses bases. En effet, le Borussia n'a remporté qu'un seul de ses 5 derniers déplacements toutes compétitions confondues, face à Wolsbourg. En 8 rencontres disputées à l'extérieur en Bundesliga, le Borussia n'a engrangé que 10 points. Absent plusieurs rencontres, Erling Haaland est revenu en fin d'année et a inscrit 6 buts en 6 rencontres. Lors des dernières journées, Marco Rose avait dû composer avec plusieurs absences, notamment dans le domaine défensif où Hummels et Akanji étaient absents. Le premier devrait effectuer son retour pour le déplacement à Francfort, tout comme l'excellent Bellingham suspendu lors de la défaite à Berlin. Cette opposition entre l'Eintracht et le Borussia est souvent agréable avec des buts de chaque côté, ce fut le cas lors des 6 derniers matchs au Deutsche Bank Park.