Pronostic Francfort Chelsea : Analyse, prono et cotes de la 1/2 finale aller de Ligue Europa

Francfort peut faire mal aux Blues de Chelsea

A l'image de l'Ajax en Ligue des Champions, l'Eintracht Francfort réveille un vent de nostalgie sur les compétitions européennes. Place forte du foot européen dans les années 80, le club allemand a depuis connu une longue traversée du désert. De retour au premier plan, Francfort propose un jeu très plaisant tourné vers l'offensive. Poussé par ses incroyables fans, l'Eintracht a les armes pour surprendre une formation de Chelsea sur courant alternatif cette saison. Quatrième de Bundesliga, Francfort a réussi un exploit en remontant un handicap de 2 buts à domicile face au Benfica en quart de finale. Le jeu offensif des Allemands pourraient désarçonner la défense centrale de Chelsea privée du solide Rüdiger pour le reste de la saison. Vainqueur de la Coupe d'Allemagne la saison passée, Francfort dispose en plus de cet état d'esprit de coupe essentiel pour réussir de grandes performances dans les matchs à élimination directe. Si Chelsea est invaincu cette saison en Europa League, les victoires acquises en quart de finale face au Slavia Prague ont été heureuses. A l'aller notamment, les Blues auraient pu céder face aux Tchèques (victoire 1-0 des Blues en fin de match) Les hommes de Sarri restent sur 2 matchs nuls et 1 défaite sur ses 3 derniers matchs de Premier League et va devoir batailler jusqu'à la fin de saison pour se qualifier en Ligue des champions via le championne. Les dernières prestations de Chelsea confirment l'irrégularité de cette formation observée depuis le début de saison, une équipe capable de proposer 15 bonnes minutes de football et de rentrer ensuite dans un football stéréotypé. Ce jeudi, les Blues vont rencontrer une équipe hyper motivée et poussée par un public incroyable et la réussite rencontrée à Prague ne sera peut-être pas au rendez-vous en Allemagne. Vainqueur de 5 de ses 8 derniers matchs à domicile, Francfort pourrait s'imposer face à Chelsea.