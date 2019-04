Pronostic Francfort Benfica : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

1

Eintracht - Benfica : Spectacle et buts attendus !

L'Eintracht Francfort est dos au mur après avoir été battu 4-2 la semaine dernière au Portugal dans un match à buts. Les Aigles sont dans l'obligation de s'imposer par au moins 3 buts d'écart dans cette rencontre pour s'assurer de voir les demi-finales de la compétition. Et ils disposent dans leurs rangs de nombreux joueurs capables d'emballer le match, à commencer par les membres de leur trio offensif : Rebic (10 buts toutes compétitions confondues), Haller (19 buts) et Jovic (25 buts). Devant leurs supporters où ils ont l'habitude d'inscrire de nombreux buts (au moins 1 but inscrit sur 9 de leurs 10 derniers matchs à domicile), les joueurs de l'Eintracht devraient se lancer vers l'avant en risquant de laisser de nombreux espaces dans leur dos.

En face, Benfica a lui aussi des arguments à faire valoir dans cette rencontre. Les Lisboètes peuvent compter sur leurs très bons attaquants à l'image de Seferovic, Joao Felix (auteur d'un triplé au match aller) et Rafa Silva, voire même Jonas (moins utilisé cette saison). De plus, les Portugais défendent rarement dans leurs championnat et ne devraient pas jouer contre nature en jouant avec un bloc bas. S'ils marquent, ils obligeraient les Allemands à inscrire au moins 3 buts pour se qualifier. De plus, il faut savoir qu'il y a toujours eu au moins 5 buts inscrits lors des 3 derniers matches auxquels Benfica a prit part. Ce match pourrait donc être très ouvert et spectaculaire.