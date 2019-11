Pronostic Francfort Bayern : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Le Bayern sur sa lancée à Francfort

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez profiter d'autres Bonus sur ce Francfort - Bayern :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’Eintracht de Francfort a réalisé une très belle saison passée avec pour point d’orgue une demi-finale d’Europa League. Les joueurs d’Adi Hutter ont débuté cette saison dès juillet pour participer à la campagne de qualification à l’Europa League. Les partenaires de Gelson Fernandes réalisent un début de saison correct avec une 9place mais restent sur une lourde défaite face à Glabach’ (4-2). A domicile, Francfort a déjà affronté deux grosses écuries et a signé 1 défaite face à Arsenal et 1 nul face à Dortmund. Ce week-end, Francfort affronte le champion en titre, le Bayern Munich.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Comme la saison passée, les Bavarois connaissent un départ moyen et ont déjà perdu des points lors de 4 rencontres. En déplacement, les hommes de Kovac sont invaincus (6 victoires, 2 nuls). Cette semaine, le Bayern s’est imposé à Bochum en coupe avec des buts de Gnabry et Thomas Muller, enchaînant une 3ème victoire consécutive. Très forts à l'extérieur cette saison, les Bavarois possèdent l'effectif qui devraient leur permettre de s’imposer chez un Francfort qui semble moins fort que la saison passée.- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 150€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compteavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Francfort Bayern détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !