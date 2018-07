Pronostic France Uruguay : 600€ à gagner sur le 1/4 de finale des Bleus

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 200€ chez Winamax

La France enfin lancée

L'Uruguay ne compte pas s'arrêter là

Cavani est incertain

Les compo probables :

La France peut percer le coffre-fort uruguayen

Auteur d'une première partie de Coupe du Monde poussive, voire décevante, la France s'est tout de même adjugée la 1ère place de son groupe C, devant le Danemark. Qualifiés pour les 8èmes de finale, les coéquipiers de Paul Pogba ont affiché un tout autre visage face à l'Argentine samedi dernier. Rapidement menés au score au retour des vestiaires, mais supérieurs à l'Albiceleste d'une manière générale, les Bleus ont pu compter sur un énorme Kylian Mbappé (penalty provoqué + doublé) pour aller chercher une place en quart de finale au terme d'un match complètement fou (4-3).Vainqueur de tous ses matchs du 1er tour sans encaisser le moindre but, l'Uruguay a tranquillement validé son ticket pour les 8en finissant en tête de la poule A, devançant la Russie (pays organisateur) au classement. Tout comme les Français, laa démarré son Mondial par 2 succès étriqués contre l'Egypte (1-0) et l'Arabie Saoudite (1-0), mais les partenaires de Luis Suarez ont terminé en beauté avec une belle victoire obtenue face aux Russes lors de la 3ème journée (3-0). Opposés au Portugal champion d'Europe 2016 en 8èmes de finale, les joueurs d'Oscar Tabarez se sont imposés dans la douleur (2-1), grâce notamment à un joli doublé de l'attaquant du PSG, Edinson Cavani.Sanctionné face à l'Argentine de son 2carton jaune dans le tournoi, le milieu gauche titulaire Blaise Matuidi sera absent pour ce 1/4 de finale. Le joueur de la Juventus devrait être logiquement remplacé par Corentin Tolisso. Sinon, ce sera du grand classique pour la formation coachée par Didier Deschamps. Auteur d'un doublé contre le Portugal, Edinson Cavani est sorti blessé au mollet et sa participation à ce choc contre la France reste incertaine. Si le sélectionneur uruguayen pourrait faire débuter "El Matador", ce dernier ne sera sans doute pas à 100%.Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Kanté, Pogba, Tolisso - Mbappé, Griezmann, Giroud.Muslera - Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt – Nandez, Vecino,Torreira, Betancur – Suarez, Stuani (ou Cavani).C'est une mission difficile mais pas impossible qui attend la France dans ce 1/4 de finale. En effet, l'Uruguay n'a concédé qu'un seul but depuis le début de cette Coupe du Monde et reste une équipe compliquée à manœuvrer. Toutefois, Didier Deschamps pourrait venir à bout de lace vendredi grâce aux énormes talents individuels dont ils disposent, à l'image d'un Mbappé en totale confiance sur ce Mondial. Avec un Cavani ultra-important (meilleur buteur de l'équipe et excellent dans le jeu depuis le début de la compétition) qui sera absent ou pas à son meilleur niveau physique, l'Uruguay pourrait avoir plus de mal à exister offensivement dans cette rencontre.