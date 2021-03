Pronostic France Ukraine : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

Votre 1er pari remboursé de 150€ pour miser sur France - Ukraine

Nos paris sur France - Ukraine

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

La France face à son porte-bonheur

L’Ukraine fébrile en déplacement

Du grand classique pour la France

Les compos probables pour France - Ukraine :

La France devra bien débuter face à l’Ukraine

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vous n'êtes pas encore inscrit chez VBET ?Le site de paris sportifs partenaire de l'AS Monaco vous offrePour rappel, en général, le bonus de bienvenue des sites de paris sportifs est plutôt de 100.Si vous cherchez un nouveau site pour récupérer un gros bonus et miser sur le match des Bleus, c'est clairement le moment de découvrir VBET.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.Finaliste de l’Euro 2016 et championne du Monde 2018, la France fait figure de favori pour le prochain Euro au mois de juin. Avant ça, les Bleus doivent faire le job lors de leurs deux premiers matchs de qualification pour la prochaine coupe du Monde. Les hommes de Didier Deschamps débutent qui plus est par l’adversaire le plus redoutable du groupe, l’Ukraine. Didier Deschamps a un excellent souvenir de la sélection ukrainienne puisqu’elle l’avait surclassé en amical au Stade de France (7-1) en octobre dernier, même si les Ukrainiens étaient décimés par la Covid-19. De plus, l’Ukraine est synonyme du début de l’épopée des Bleus, version DD. En effet, les Français avaient remonté un handicap de 2 buts au Stade de France pour se qualifier pour le Mondial 2014, avant de progresser de manière linéaire et de retrouver le toit du monde il y a 3 ans. La France est en forme et l’a prouvé lors de la dernière Ligue des Nations en remportant son groupe devant le Portugal, la Suède et la Croatie. A domicile, les Bleus sont très solides puisqu'ils ne se sont plus inclinés dans un match avec enjeu depuis près de 5 ans.Humiliée en amical par la France (7-1), l’Ukraine veut profiter de cette confrontation dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde pour laver l’affront. Les hommes d’Andrey Shevchenko ont manqué la Coupe du Monde en Russie mais se sont qualifiés pour le prochain championnat d’Europe en remportant leur groupe devant le Portugal et la Serbie. En revanche, les Ukrainiens ont connu une dernière campagne de Ligue des Nations compliquée dans un groupe relevé avec la Suisse, l’Espagne et l’Allemagne. A domicile, la bande à Sheva a remporté deux rencontres face à la Suisse (2-1) et l’Espagne (1-0) mais elle a perdu tous ses matchs en déplacements, en Espagne (4-0), en Allemagne (3-1) et en Suisse (3-0).Didier Deschamps n’a pas réservé de surprises pour ce rassemblement en s’appuyant sur un groupe classique. Tolisso, forfait pour l’Euro, est le seul grand absent de la liste tandis que les jeunes éléments Ikoné et Camavinga ont été appelés en Espoirs pour l’Euro U21. Au rayon des bonnes nouvelles, DD retrouve Paul Pogba, revenu récemment de blessure et qui a fait forte impression avec son club en Europa League. Aliné a priori à ses côtés, N’Golo Kanté a été étincelant lors du succès de Chelsea face à l’Atlético. De plus, le sélectionneur peut compter sur un Kylian Mbappé en feu depuis plus d’un mois, qui enchaîne les buts. De son côté, l’Ukraine compte des absences importantes, à savoir son attaquant Besedin, le cadre Stepanenko, ainsi que la pépite Tsygankov. En revanche, les excellents gauchers que sont Yarmolenko (West Ham), Malinovski (Atalanta) et Zinchenko (Manchester City) sont bien présents.: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Digne (ou F.Mendy) – Kante, Pogba, Rabiot - Griezmann - Giroud, Mbappé.: Pyatov - Karavaev, Zabarnyi, Matviienko, Sobol - Malinovsky, Makarenko, Zinchenko - Marlos, Yaremchuk, Yarmolenko.Contre un adversaire qui lui réussit bien au Stade de France, l’équipe de France doit lancer son année 2021 sur une bonne note en prévision des futures échéances importantes et surtout pour ne pas se rater sur le début de ses éliminatoires. Les Bleus peuvent compter sur tous leurs cadres pour ce rassemblement et ont montré d’excellentes dispositions lors de la dernière Ligue des Nations. Sur le plan offensif, les Français ont réalisé d’excellentes prestations et possèdent un potentiel impressionnant avec Griezmann, Mbappé, Dembélé, Coman, Giroud ou Martial. En face, l’Ukraine reste sur 5 défaites en déplacements et s’attend à souffrir face aux Champions du Monde, d'autant plus sans Stepanenko, ainsi que la pépite Tsygankov. Cette rencontre devrait nous offrir plus de 3 buts comme lors de 8 des 10 derniers matchs en compétition officielle joués à domicile par l’équipe de France.Retrouvez le Pronostic France Ukraine détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !