Pronostic France Ukraine : Analyse, cotes et prono du match amical des Bleus + 250€ offerts

Dimanche, on vous proposait notamment le match nul et le pari Les deux équipes marquent sur l'Olympico. Voici nos pronostics sur le France - Ukraine de mercredi soir

1

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Profitez de 100€ chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Une France parfaite en septembre

L'Ukraine a pris le bouillon en Espagne

Les Ukrainiens décimés

Les compos probables :

La France confirme face à la Croatie

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour miser sur le France - Ukraine de ce jeudi, on vous propose de parier avec 2 sites :vous offrevous offre- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur l'un des paris suivants pour tenter de gagner le montant correspondant- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur l'un des paris suivants pour tenter de gagner le montant correspondant (+ 100€ de bonus ajoutés sur chaque pari)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchPour sa reprise en septembre, la France a joué deux matchs de Ligue des Nations. D'abord vainqueurs en Suède où il n'est jamais facile de s'imposer (0-1), les Bleus ont ensuite fait le boulot à la maison face à la Croatie sur un score qui nous a rappelé quelques bons souvenirs (4-2). Ce deuxième match face aux Croates a permis de revoir Griezmann marquer en bleu, le Barcelonais ayant aussi eu la bonne idée de laisser à Olivier Giroud tirer et marquer un penalty après avoir raté le sien en fin de match face à la Suède.Bien mieux depuis sa prise en main en 2016 par la légende locale Andriy Shevchenko, l'Ukraine sera au prochain Euro. Vainqueur de son groupe éliminatoires devant le Portugal, la sélection ukrainienne avait également remporté son groupe de Ligue des Nations (en Ligue B) devant les deux anciens membres de la Tchécoslovaquie. Désormais en Ligue A de cette LdN, l'Ukraine a battu la Suisse à domicile sur sa lancée (2-1) mais a totalement sombré en Espagne lors de son dernier match. A Madrid, les Ukrainiens en ont pris 4 dont 3 sur les 32 premières minutes.Désormais adepte du 3-5-2, Didier Deschamps pourrait conserver ce système. Testé positif au Coronavirus et absent en septembre, Mbappé sera de retour, tout comme Pogba et Varane, de retour de blessure, ainsi que les Bavarois Coman, Pavard et Tolisso qui avaient eu le droit à quelques jours de repos en plus après leur titre européen. En revanche du côté ukrainien, 6 joueurs du Shakhtar Donetsk manqueront ce match (testés positifs au covid ou mis en quarantaine) dont les titulaires Andriy Pyatov (gardien), Taras Stepanenko (milieu cadre), Mykola Matviienko, et les potentiels titulaires Viktor Kovalenko, Marlos et Junior Moraes. En plus, le latéral de City Zinchenko et l'ancien de Schalke Konoplyanka sont blessés, tout comme les défenseur central titulaire Krystov.Lloris - Varane, Lenglet, Kimpembé - Pavard, Kanté, Pogba, Hernandez - Griezmann - Mbappé, Giroud.Lunin - Karavayev, Plastun, Sobol, Mykhaylichenko - Kharatin, Sydorchuk, Tyschankov - Yarmolenko, Yaremchuk, Malinovskyi.Face à une équipe d'Ukraine privée de très nombreux joueurs, dont pas mal sont titulaires, la France devrait se voir une opposition moyenne. Sur la lancée de ses deux matchs victorieux de septembre, la sélection tricolore peut logiquement prétendre l'emporter avec 2 buts d'écart et ainsi préparer au mieux son gros duel du week-end face au Portugal en Ligue des Nations. Peu importe le système ou la compo de DD, on peut s'attendre à voir Mbappé sur le terrain. Buteur face à Angers et excellent depuis sa reprise à Nice avec le PSG, la pépite pourrait encore briller (les paris buteurs devraient arriver dans la journée).avecavecavecqui vous offre 120€ au lieu de 100€avecavec, dont votre premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecRetrouvez le Pronostic France Ukraine encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !