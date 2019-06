Pronostic France U21 Croatie U21 : Analyse, prono et cotes du match du Championnat d'Europe Espoirs 2019

France Espoirs sur sa lancée face à la Croatie U21

L'équipe de France a d'ores et déjà pris une sérieuse option sur la 1place du groupe C de ce championnat d'Europe Espoirs. En effet, pour leur entrée en lice dans la compétition, les Bleuets sont venus à bout de leur adversaire le plus redouté dans cette poule, l'Angleterre (2-1). Dépassés durant une bonne partie de la rencontre, les hommes de Sylvain Ripoll ont profité de l'expulsion anglaise survenue à l'heure de jeu pour afficher un visage plus conquérant. Auteurs d'une fin de match très intéressante, ils sont finalement parvenus à obtenir un précieux succès malgré 2 penaltys ratés. Désormais, l'équipe de France devra faire le travail face à deux adversaires plus abordables sur le papier pour terminer en tête du groupe C et obtenir également une qualification pour les prochains JO.

En face, la Croatie a d'ores et déjà sérieusement hypothéqué ses chances de qualification en s'inclinant contre la Roumanie (1-4). Bien que l'écart au tableau d'affichage peut paraître sévère, cette lourde défaite face à l'adversaire le plus abordable de cette poule place bien évidemment la sélection dans une situation très délicate. Il lui faudra désormais affronter 2 équipes armées pour triompher cet été en Italie. Au regard des effectifs composant la France et la Croatie, les Bleuets ont les atouts pour aligner un 2succès de rang ce vendredi et ainsi faire un pas de plus vers la qualification pour le dernier carré.