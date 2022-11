Pronostic France Tunisie : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur France - Tunisie

La Tunisie dos au mur

La France déjà qualifiée

La France va faire tourner

Les compos probables pour Tunisie - France:

La France réalise le 3 sur 3

Lors de son premier match, elle a offert une prestation courageuse lors de laquelle elle n'a cependant très peu montré de qualité offensive. C'est donc en toute logique qu'elle s'est contentée de prendre un point face à une équipe du Danemark assez nettement supérieure sur le papier (0-0). Par la suite, les Aigles de Carthage arrivaient plutôt favoris contre des Australiens nettement battus par la France lors de leur entrée en lice (4-1). Mais ils ont été surpris en première période sur l'une des rares opportunités des Socceroos et ils n'ont jamais été capables de recoller au score, faisant preuve de beaucoup de maladresse devant la cage adverse. Au classement, les Tunisiens se retrouvent à fermer la marche avec un petit point sans aucun but marqué et ils doivent absolument renverser les Champions du monde s'ils veulent s'offrir une qualification historique pour les 1/8èmes de finale.Cueillie à froid d'entrée contre l'Australie avec un but encaissé et la blessure de l'un des cadres, Lucas Hernandez, sur la même action, la France a fait preuve de beaucoup de caractère pour revenir rapidement et prendre nettement les devants face aux Socceroos (4-1). Un succès très encourageant dans le contenu qui a permis aux Bleus de se rassurer après des dernières prestations très moyennes en Ligue des Nations en juin et septembre. Quelques jours plus tard, les Champions du monde en titre ont pu enchaîner en s'imposant contre leur bête noire de ces derniers mois, le Danemark, qui avait remporté leurs deux dernières confrontations. Supérieurs dans le jeu, les Tricolores ont eu des difficultés pour trouver la faille mais ils ont fini par l'emporter grâce à un Kylian Mbappé doublement décisif dans cette partie. Grâce à ce succès, les hommes de Didier Deschamps sont déjà qualifiés pour les 1/8èmes de finale et pratiquement assurés de la 1ère place de leur groupe. Ils pourront donc aborder cette dernière rencontre sans pression.Quelques heures après la victoire de son équipe, Didier Deschamps a annoncé qu'il allait profiter de cette dernière rencontre pour faire tourner son effectif et laissé du temps de jeu à ses "coiffeurs" afin d'investir au maximum l'ensemble de son groupe. Steve Mandanda devrait donc prendre place dans les cages à la place de Hugo Lloris qui devrait donc attendre avant de rejoindre Lilian Thuram en tant que joueur le plus capé de l'histoire des Bleus. Au milieu de terrain, Guendouzi et Fofana pourraient également être titularisés aux côtés de Griezmann en lieu et place de Tchouaméni et Rabiot. A l'avant, Deschamps pourrait aligné un trio Coman, Thuram, Kolo Muani à moins que l'infatigable Mbappé ne soit reconduit en compagnie de Giroud. Enfin, le Madrilène Camavinga pourrait être essayé dans le couloir gauche à la place de Théo Hernandez. C'est donc un 11 très remanié qui devrait débuter mais celui-ci reste très compétitif et sans doute plus qualitatif que celui de la Tunisie même au complet. Remplaçant lors des deux premiers matchs, Khazri ne semble pas avoir les faveurs de son coach. Aucune star n'est à signaler dans cette équipe qui abrite des joueurs évoluant dans des clubs moins huppés que ceux des Bleus. Notons tout de même les présences du capitaine Msakni (Al-Arabi), du milieu Skhiri (Cologne) et de la pépité Mejbri (Birmingham City).: Dahmen - Dräger, Bronn, Meriah, Talbi, Abdi - Ben Slimane, Skhiri, Laïdouni - Jebali, Msakni.: Mandanda - Koundé, Varane, Konaté, Camavinga – Fofana, Guendouzi, Griezmann – Mbappé (ou Kolo-Muani), Giroud (ou Thuram), Coman.Forte de ses deux premiers succès, la France a le loisir de pouvoir aborder cette rencontre avec beaucoup de décontraction en faisant tourner son effectif. Cependant, nul doute que les tricolores vont chercher à enfin remporter leurs trois matchs de poule dans une grande compétition, chose qui ne leur est plus arrivée depuis 1998. La Tunisie, de son côté, va devoir jouer son va-tout pour espérer rejoindre les 1/8èmes de finale mais elle reste assez limitée offensivement pour mettre en danger les champions du Monde en titre qui pourraient réaliser le 3/3 dans cette poule D.Retrouvez le Pronostic Tunisie France encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !