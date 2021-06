Pronostic France Suisse : Analyse, cotes et prono du 8e de finale des Bleus à l'Euro

Quels bonus pour parier sur France - Suisse ?

Nos paris sur France - Suisse

La France doit accélèrer

La Suisse, toujours un cap à franchir

Un côté gauche touché pour la France

Les compos probables :

La France passe aux choses sérieuses

Finaliste de l'Euro 2016 et championne du Monde en titre, l'équipe de France connaît parfaitement les rouages de la réussite dans une compétition internationale. Tombés dans un groupe relevé, les Bleus ont parfaitement géré pour assurer leur qualification mais aussi la première place de leur groupe, qui leur permet d’avoir un 8de finale un peu moins compliqué, que de jouer l’Angleterre à Wembley ou la Belgique. En revanche, le bulletin de note des Tricolores à l’issue de cette phase de poule pourrait être le fameux « peut mieux faire » . En effet, suite à son excellente entame face à l’Allemagne (1-0), la France a concédé un nul peu glorieux face à une Hongrie (1-1) galvanisée par son public. Assurés d’être qualifiés au coup d’envoiles Français ont eu une mise en route laborieuse face aux Portugais. Bien aidée par une décision généreuse de l’arbitre, Benzema a retrouvé le chemin des filets sur penalty après 5 ans d’attente. Revigorés par cette égalisation, les hommes de Didier Deschamps ont accéléré en seconde période par l’intermédiaire d’un Pogba, encore patron du milieu de terrain. Le Red Devil a délivré un amour de passe à Benzema pour le 2-1. Une main du novice Koundé a ensuite permis à Ronaldo d’égaliser. La France aurait pu remporter le match conclut sur une superbe frappe de Pogba magistralement stoppée par Rui Patricio, et par un penalty non accordé.Toujours présente lors des dernières compétitions internationales, la Suisse assure l’essentiel en se qualifiant ou en sortant de son groupe, mais n'a jamais dépassé les 1/8depuis 1954. Qualifiée sur cet Euro en finissant premier de son groupe de qualification devant le Danemark, laa été décevante lors de ce début de compétition. Face à un Pays de Galles à sa portée d'abord, les Suisses se sont seulement contentés d’un match nul (1-1), alors qu’ils avaient fait le plus dur en ouvrant le score. Pour leur 2match, les Helvètes ont été totalement absents face à une Italie séduisante depuis le début de l’Euro (3-0). Au pied du mur pour son dernier match, la Suisse a fait le job face à une Turquie, loin du compte. Portée par un Shaqiri, enfin à son niveau, la sélection suisse a dominé tranquillement les Turcs (3-1). La Suisse s’est donc qualifiée pour les huitièmes de finale de l’Euro en passant par la petite porte, avec sa 3place de groupe. Le problème de la sélection helvète est le même depuis plusieurs saisons à savoir élever son niveau de jeu face aux nations majeures.Pour affronter la France ce lundi, le sélectionneur Petkovic peut s’appuyer sur un groupe au complet. La Suisse devrait aligner le même XI que lors de son succès face à la Turquie (3-1), avec notamment Xherdan Shaqiri, qui s’est repris avec un doublé contre les Turcs. Sur le front de l’attaque, Embolo et Seferovic, 1 but chacun, gardent les faveurs de leur coach. Pour le reste, aucun changement n’est à prévoir avec les cadres habituels que sont Rodriguez, Sommer, Akanji, Schär ou le capitaine Xhaka. De son côté, Didier Deschamps fait face à quelques absences importantes. Après avoir définitivement perdu Dembélé, les Bleus connaissent de nouveaux problèmes sur les ailles. En effet, les deux latéraux gauches que sont Hernandez et Digne ont été touchés face au Portugal. Si le joueur d'Everton devrait manquer ce 8, le Bavarois devrait être de la partie. Entré en cours de match à ce poste, Adrien Rabiot a fait le job. DD pourrait être tenté de décaler Kimpembe et de faire rentrer un axial aux côtés de Varane, (Zouma ou Lenglet), soit de jouer à 3 centraux. Au milieu de terrain, aucun doute à avoir sur la paire Pogba – Kanté, grande satisfaction de ce début de tournoi. Le Mancunien est certainement le Bleu le plus influent et a été très bon lors des gros chocs face à l’Allemagne et le Portugal. Si Deschamps part sur un 4-2-3-1, Coman, dont l’entrée en jeu fut intéressante face aux Portugais, pourrait être le joueur offensif du couloir droit, avec un Pavard, derrière lui qui qui devrait logiquement retrouver sa place. Offensivement, le trio Mbappé-Griezmann-Benzema devrait être reconduit.: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe (ou Lenglet), Rabiot (ou Kimpembe) - Kanté, Pogba - Mbappé, Griezmann, Tolisso (ou Coman) - Benzema.: Sommer - Elvedi, Schär, Akanji - Mbabu, Xhaka, Freuler (ou Zakaria), Rodríguez - Shaqiri - Embolo, Seferović.A l’image de ce qu’elle avait réalisé lors du Mondial 2018, la France n’a pas laissé une image impressionnante lors de la phase de poule. En Russie, les Bleus avaient ensuite haussé le ton. Habitués à disputer des rencontres de très haut niveau, les Français devraient de nouveau monter en puissance lors de ces 8de finale. Malgré quelques problèmes de blessure, Deschamps possède un groupe de qualité, avec des remplaçant capables de rentrer pour apporter à tout moment. De plus, la France peut compter sur des cadres qui répondent présents à l’image d’un Pogba rayonnant, et d’un Benzema libéré suite à son doublé face au Portugal. En s'arrogeant ce penalty, KB9 a retrouvé la confiance au meilleur des moments et pourrait être l'un des hommes forts de cette seconde partie d'Euro. Pour ce 8de finale, la France devrait battre une équipe de Suisse à sa portée, et rappeler qu'elle est l'un des grands favoris au titre.