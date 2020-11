Pronostic France Suède : Analyse, cotes et prono du match amical international + 250€ offerts

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

La France a prouvé qu'elle restait une nation majeure

La Suède a connu une Ligue des Nations compliquée

DD va récupérer Mbappé

Les compos probables :

La France finit sur une bonne note face à la Suède

Championne du monde en titre, la France sera au prochain championnat d'Europe et va vire le 1er Final 4 de Ligue des Nations de son histoire. Eliminés lors de la dernière journée de la première édition, les Bleus réalisent un excellent parcours cette saison dans la compétition. Après une prestation catastrophique en amical face à la Finlande avec une équipe B (défaite 2-0), les titulaires de Didier Deschamps ont réalisé une excellente performance face au Portugal. Les Bleus se sont en effet imposés samedi soir à Lisbonne face aux Lusitaniens sur une réalisation de N'Golo Kanté, auteur d'un match monstrueux comme le reste de l'entrejeu français (Rabiot et Pogba).De son côté, la Suède vient de décrocher ce week-end sa première victoire dans cette Ligue des Nations. Les Suédois ont pris le meilleur sur la Croatie et sont toujours dans le coup pour se maintenir en Ligue A. Pour cela, les partenaires de Forsberg devront obtenir un meilleur résultat que la Croatie qui va affronter un Portugal ne jouant plus rien. Le talentueux joueur de la Juventus, Kulusevski a ouvert le score pour sa sélection et a par la même occasion ouvert son compteur au niveau international. La sélection suédoise reste sur trois revers consécutifs en déplacement face à la Croatie et le Portugal en Ligue des Nations, et contre le Danemark en amical mercredi dernier (2-0).Alors que la Suède peut compter sur un groupe quasiment au complet si ce n'est son capitaine Granquvist qui fait face à de gros pépins physiques mais espère toujours revenir pour l'Euro, Didier Deschamps a connu une semaine agitée en termes de forfaits. Cependant, DD a pu récupérer beaucoup de titulaires face au Portugal et devrait pouvoir compter sur le retour de Mbappé sur cette rencontre. La performance de samedi a certainement conforté Deschamps sur son XI titulaire. Peu heureux face aux buts, Anthony Martial a cependant réalisé une prestation intéressante, et semble avoir marqué des points face à Olivier Giroud.Battue mercredi à domicile pour la première fois en plus de 2 ans, l'équipe de France perd encore moins en match officiel (la précédente défaite avait eu lieu dans un autre match amical face à la Colombie). Ne pouvant se permettre une deuxième défaite consécutive au Stade de France et sans doute soucieux de rester invaincus dans cette Ligue des Nations, la France pourrait s'imposer face à une sélection suédoise qu'elle avait déjà battue à l'aller en Suède (0-1).