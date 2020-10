Pronostic France Portugal : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Nations

Mercredi, on vous annonçait la victoire large de la France et le but de Mbappé. Voici nos pronos sur le nouveau match des Bleus.

1

Nos paris sur France - Portugal

La France sur une bonne dynamique

Le Portugal a également fait carton plein

Mbappé de retour dans le 11 de départ

Les compo probables :

Les Bleus prennent les devants

Victorieux de ses deux premiers matchs de la nouvelle édition de la Ligue des Nations démarrée en septembre, la France a pris 6 points face à la Suède (0-1) et la Croatie (4-2). Les Bleus champions du monde se sont mis en jambes pour ce match de dimanche, en affrontant une Ukraine décimée mercredi au Stade de France. La France y a signé la plus large victoire de son histoire dans cette enceinte (7-1) et a vu ses attaquants prendre de la confiance (Giroud a marqué un doublé, Griezmann et Mbappé ont marqué, et Ben Yedder a fait des passes décisives).Comme la France, le Portugal compte 6 points après 2 journées dans ce groupe C de Ligue des Nations dont il est le tenant du titre. Les Portugais devancent même les Bleus puisqu'ils ont une meilleure différence de buts (victoire 4-1 de la Croatie à domicile et de la Suède 2-0 à l'extérieur). En milieu de semaine, la Selecção a connu un petit coup d'arrêt, en concédant le match nul sans marquer face à l'Espagne à domicile en amical (0-0).Revenu à une défense à 4 face à l'Ukraine, DD va sans doute la réaligner, profitant de la présence des deux Bavarois Pavard et Hernandez. Sur le banc face à l'Ukraine, Griezmann et Mbappé (qui ont tous deux marqué) devraient cette fois retrouver leur place de titulaire dans le 11 de départ, tout comme Paul Pogba et la capitaine Lloris. Comme les Bleus, le Portugal peut compter sur tous ses meilleurs joueurs. Seul le défenseur central lillois José Fonte est forfait pour cause de coronavirus.: Lloris - Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez - Pogba, Kanté - Mbappé, Griezmann, Martial - Giroud.: Patricio - Cancelo, Pepe, Semedo, Guerreiro - Moutinho, Danilo, Fernandes - B.Silva, Joao Felix, C. Ronaldo.Ce France - Portugal devrait a priori être assez équilibré. En revanche, il faut tout de même noter que la France reste sur 10 et 2 nuls depuis la Coupe du Monde qu'elle a remporté alors que le Portugal avait perdu en Ukraine lors de son dernier gros match à l'extérieur (2-1), au cours des éliminatoires de l'Euro. Ce duel va être aussi l'occasion de voir Mbappé affronter son modèle Cristiano Ronaldo et pourquoi pas à l'un des deux joueurs de scorer encore.