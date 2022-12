Pronostic France Pologne : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur France - Pologne

La France largement favorite

La Pologne quasi miraculée

La France ressort l'armada lourde

Les compos probables pour France - Pologne:

La France rejoint les quarts

Quelques jours plus tard, les Tricolores ont remis le couvert en s'imposant devant une équipe du Danemark qui ne lui réussissait pas depuis quelques temps grâce à une nouvelle prestation intéressante (2-1). En revanche, le 3ème match joué mercredi contre la Tunisie est clairement à oublier pour les Bleus qui avaient été très largement remaniés pour l'occasion avec pas moins de 9 changements dans le 11 de départ par rapport à celui qui était venu à bout du Danemark le week-end dernier. Transpercés en début de 2ème période, les hommes de Didier Deschamps ont tout de même pu réagir grâce à l'apport de leurs entrants (Mbappé et Griezmann en tête) pour égaliser en toute fin de rencontre avant que le but ne soit refusé (illégalement ?) par l'arbitre. Si la France devrait poser une réclamation vis à vis de cette décision, le contenu du match était très médiocre mais l'équipe qui devrait se présenter dimanche face à la Pologne n'aura pas grand chose à voir avec celle de la semaine. Forte de son expérience de 2018, la France va vouloir rebondir pour défendre son titre. Les Bleus ont également en tête leur match face à la Suisse en 2020, qui rappelle un peu cette confrontation face à la Pologne.La Pologne, de son côté, s'est qualifié pour ces 1/8èmes de finale grâce à sa 2ème place obtenue à l'arrachée derrière l'Argentine. Pourtant, les Aigles Blancs n'ont pas montré grand chose dans le jeu lors du premier tour. Accrochés par un Mexique loin d'être flamboyant pour le premier match (0-0), ils ont ensuite pu s'imposer, un peu contre le cours du jeu, face à l'Arabie Saoudite pour ce qui était leur seul succès dans le tournoi pour l'instant (2-0). Enfin, les partenaires de Robert Lewandowski l'ont joué petit bras face à l'Argentine. Dominés très logiquement par l'Albiceleste, ils n'ont jamais vraiment été en mesure de réagir et ont profité de victoire trop courte du Mexique face à l'Arabie Saoudite pour s'imposer en 2ème position de cette poule. Cependant, la dernière prestation offerte contre l'Argentine n'incite pas du tout à l'optimisme malgré la belle performance du portier de la Juventus, Wojciech Szczęsny, qui est l'homme du tournoi pour l'instant du côté polonais avec deux penaltys stoppés déjà.Après avoir largement fait tourner, Didier Deschamps va très certainement faire confiance à ses cadres pour disputer cette rencontre. Exit les décevants Mandanda, Guendouzi, Fofana, Disasi, Veretout et Coman qui laisseront place aux Lloris, Koundé, Hernandez, Rabiot, Griezmann et Dembélé. Il ne faut bien sûr pas oublier le co-recordman de buts en Equipe de France, Olivier Giroud, qui a pu souffler mercredi face à la Tunisie. Enfin, la star de cette équipe, Kylian Mbappé, devrait retrouver sa place dans le couloir gauche et tenter d'améliorer des statistiques déjà très bonnes avec 3 buts marqués dans la compétition.En face, la Pologne comptera sur ses tauliers comme l'excellent gardien Szczesny qui performe pour l'instant dans le tournoi avec déjà deux penaltys concédés. C'est en revanche plus difficile pour ses partenaires à l'image de la défense composée notamment par le vieillissants Glik qui risque de souffrir face à la vitesse des flèches françaises. Au milieu de terrain, l'ancien du PSG Krychowiak n'a plus le rendement du passé tandis que Lewandowski ne parvient pas non plus à briller autant en sélection qu'en club et il n'a pu inscrire qu'un seul but pour le moment dans la compétition en profitant d'une grosse bévue de la défense saoudienne lors du 2ème match. Aussi, la qualité de l'effectif tricolore semble assez nettement supérieure à celui de son adversaire.: Lloris - Pavard, Varane, Upamecano (ou Konaté), T. Hernandez - Rabiot, Tchouaméni, Griezmann - Dembélé, Giroud, Mbappé.: Szczesny - Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski - Bielik, Krychowiak - Kaminski, Zielinski, Frankowski - Lewandowski.Malmenée par la Tunisie mercredi, cette Equipe de France n'aura pas grand chose à voir avec celle de la semaine et elle devrait à nouveau pouvoir compter sur sa grosse artillerie pour ce 1/8ème de finale. Avec l'apport de leurs tauliers, les Champions du monde en titre devraient certainement prendre le jeu à leur compte face à une équipe polonaise loin de se montrer sous son meilleur jour depuis le début de la compétition. Les Français pourraient donc se qualifier sans trop de problèmes pour les 1/4 de finale du tournoi.Retrouvez le Pronostic Tunisie France encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !