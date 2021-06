Pronostic France Pays de Galles : Analyse, cotes et prono du match amical international

La France sérieuse face au Pays de Galles

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 10 autres sites vous permettent de parier sur ce France – Pays de Galles :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Championne du Monde en titre, l’équipe de France débute sa préparation pour le prochain Euro par un match amical joué à Nice face au Pays de Galles. Les Bleus font indéniablement partie des favoris pour le titre en juillet prochain. Solide lors de la dernière Ligue des Nations, la sélection tricolore a décroché son ticket pour le Final 4 de la LdN en remportant son groupe devant le Portugal, la Suède et la Croatie. Sur leur lancée, les hommes de Didier Deschamps ont pris les commandes de leur groupe de qualification pour le prochain Mondial en dominant la Bosnie, le Kazakhstan et en faisant un nul immérité face à l’Ukraine. Pour cette opposition face aux Gallois, Didier Deschamps ne devrait pas s’appuyer sur les joueurs de Chelsea, récents champions d’Europe, tout juste arrivés à Clairefontaine. En revanche, le revenant Karim Benzema devrait débuter avec à ses côtés Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, pour une attaque qui fait déjà pas mal saliver. Impressionnants depuis de longs mois, les Bleus devraient faire le job face au Pays de Galles.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Pays de Galles avait été la grosse surprise de l’Euro 2016 en atteignant la demi-finale face au Portugal. La suite fut moins réjouissante puisque la sélection britannique a manqué le wagon de la Coupe du Monde en Russie. Solide lors des éliminatoires pour l’Euro de cet été, le Pays de Galles a su contenir le retour de la Slovaquie et de la Hongrie pour prendre la 2place derrière la Croatie. Récemment, la sélection galloise a été contrainte de changer de sélectionneur. Embourbé dans une enquête policière, Ryan Giggs a dû laisser sa place à Robert Page. Le nouveau technicien a vu ses hommes débuter timidement leur qualification pour le Mondial avec un revers contre la Belgique à l'extérieur (3-1) et une victoire sur la République Tchèque (1-0). Dans cette sélection, on retrouve les incontournables Gareth Bale et Aaron Ramsey. Supérieure et excitée d’évoluer avec son nouveau trio d’attaquants, l’équipe de France devrait faire le job face à un Pays de Galles traditionnellement meilleur à domicile qu'à l'extérieur, et s’imposer avec un écart d’au moins deux buts comme l’ont récemment fait la Belgique et l’Angleterre.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic France – Pays de Galles détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !