Pronostic France Pays-Bas : 215€ à gagner sur le match des Bleus !

Retour au Stade de France pour les champions du monde

Les Pays-Bas n'ont pas les moyens de gâcher la fête

La France quasiment au grand complet

Les compos probables :

Une victoire pour célébrer le trophée

Les hommes de Didier Deschamps vont retrouver leur public ce dimanche soir, moins de deux mois après leur fabuleux sacre à Moscou. Durant le Mondial, l'équipe de France s'est découvert une identité de jeu qui lui a permis d'accrocher une 2étoile à son maillot. Organisés en bloc équipe très comptacte, les Bleus se sont distingués en présentant une belle imperméabilité défensive. Jeudi, les partenaires de Raphaël Varane ont bien commencé cette Ligue des nations en ramenant un précieux point de leur déplacement en Allemagne (0-0). Les Bleus ont une fois de plus laissé l'initiative du jeu à leurs adversaires pour procéder en contres grâce notamment à la vista de Griezmann et à la vitesse de Mbappé.Présents dans le même groupe que la France lors des éliminatoires pour la Coupe du monde 2018, les Pays-Bas n'étaient pas parvenus à valider leur ticket pour la Russie, enchaînant une deuxième grosse désillusion après avoir déjà raté l'Euro 2016. Jeudi, la formation batave s'est imposée difficilement à domicile face à une sélection péruvienne amoindrie par l'absence de quelques joueurs majeurs (2-1). En reconstruction, les Pays-Bas semblent encore loin du niveau actuel de la France qui les avait déjà battus deux fois lors des éliminatoires du Mondial 2018 (0-1 à l'Amsterdam Arena et 4-0 au Stade de France).Pour ce rassemblement, Didier Deschamps a dû composer avec les blessures des gardiens Lloris et Mandanda, mais Alphonse Areola a été le meilleur Bleu face à l'Allemagne, réalisant quelques parades exceptionnelles pour sa 1sélection. Sinon, l'équipe de France sera au grand complet ce dimanche puisque le sélectionneur a pu faire appel à l'intégralité des joueurs de champ présents au Mondial. Les Pays-Bas peuvent compter sur leurs habituels tauliers Cillessen, De Vrij, Van Dijk, Strootman, Wijnaldum et Depay. Positionné à la pointe de l'attaque jeudi dernier, le Lyonnais Depay s'est un peu plus imposé comme l'atout offensif principal de cette formation en inscrivant un beau doublé.Areola – Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez – Kanté, Pogba – Mbappé, Griezmann, Matuidi – Giroud.Cillessen – Tete, De Ligt, Van Dijk, Blind – Winjaldum, Strootman, Promes – Kluivert, Depay, Babel.Juste avant de présenter la Coupe du monde à son public, l'équipe de France devrait signer un gros match face aux Pays-Bas, et tout faire pour signer sa première victoire dans une Ligue des nations débutée avec sérieux en Allemagne. Les belles aptitudes défensives montrées en Russie et face à lajeudi dernier devraient permettre aux Bleus de l'emporter face à un adversaire qu'ils ont déjà dominé à 2 reprises lors des dernières éliminatoires. Auteur d'un début de saison canon avec son club du PSG et d'une belle prestation en Allemagne, Kylian Mbappé a pris une nouvelle dimension en sélection et peut de nouveau se distinguer.