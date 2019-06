Pronostic France Norvège : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

Promo EXCLU pour parier sur France - Norvège

Les Bleues sur leur lancée

De solides norvégiennes

Les Bleues logiquement dans la même configuration

Les compo probables :

La France pour la 1re place du groupe

