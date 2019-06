Pronostic France Nigeria : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

Promo EXCLU pour parier sur France - Nigeria

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Les Bleues visent un sans-faute

Le Nigeria veut accrocher un résultat

Une rotation chez les Bleues ?

Les compo probables :

Carton plein pour les Bleues

Les Bleues ont parfaitement lancé leur Coupe du Monde en remportant leurs deux premier matchs. et sont même assurées de participer aux huitièmes de finale. Néanmoins, les filles de Corinne Diacre veulent faire le carton plein et emmagasiner un maximum de confiance avant de retrouver les grosses cylindrées dans la phase d'élimination directe. Après l'avoir puni face à la Corée du Sud (victoire 4-0), Diacre a titularisé Gauvin face à la Norvège (victoire 2-1). La Montpelliéraine n'a pas déçu et a inscrit le premier but. Un relâchement coupable de l'arrière-garde des Bleues a permis aux Norvégiennes de revenir, avant qu'Eugénie Le Sommer ne redonne l'avantage à la France. L'attaquante lyonnaise a marqué lors des 2 premiers matchs et sera une nouvelle fois l'un des principaux dangers offensifs des Bleuses.Largement dominées par la Norvège lors du premier match (défaite 3-0=, les Nigérianes se sont relancées face à la Corée du Sud (2-0). Ce succès, plutôt heureux, est à mettre à l'actif de leur attaquante Oshoala. La joueuse du FC Barcelone a une nouvelle fois montré tout son talent. Lessont championnes d'Afrique et ont remporté 11 des 13 éditions depuis la création de la CAN féminine. Mais au niveau mondial, le Nigeria peine depuis sa place de quart de finaliste obtenue en 1999. Lors de la Coupe du Monde 2011, les Nigérianes avaient été battues difficilement par les Françaises en huitième de finale (1-0).La France déjà qualifiée, Corinne Diacre pourrait être tenté de faire tourner certaines joueuses. Valérie Gauvin, qui a été touchée contre la Norvège, pourrait être préservée. La sélectionneuse française peut s'appuyer sur une défense très solide articulée autour de l'axe Renard-Mbock, qui n'a craqué qu'à une seule reprise sur une bourde de la centenaire en sélections. Du côté du Nigeria, l'équipe type devrait être aligné pour ce match décisif pour la qualification. La défense française devra avant tout contenir la vivacité d'Oshoala.: Bouhaddi – Torrent, Mbock, Renard, Majri – Henry, Thiney, Bussaglia – Le Sommer, Diani, Cascarino.: Nnadozie – Okeke, Ohale, Ebi, Ebere – Uchendu, Okobi, Chikwelu – Ordega, Oparanozie, Oshoala.L'équipe de France a été très bonne lors de ces deux premiers matchs et a même une marge de progression. Poussées par tout un pays depuis le début de ce Mondial, les Françaises le seront une nouvelle fois en Bretagne, au Roazhon Park. Les Bleues possèdent l'une des meilleures paires défensives du monde et s'appuient sur la vitesse de ses attaquantes pour faire la différence. Ces dernières devraient en plus bénéficier de plus d'espaces puisque les Nigérianes vont devoir prendre des risques pour s'imposer.Retrouvez le Pronostic Nigeria France encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !