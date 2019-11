Pronostic France Moldavie : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

Griezmann envoie la France à l’Euro face à la Moldavie !

Les champions du Monde français sont en position idéale pour se qualifier pour le prochain Euro. Les Bleus n'ont en revanche pas leur destinée en main pour la première place du groupe. La bande à Deschamps réalise un bon parcours mais a buté deux fois sur la Turquie (défaite 2-0 à l'aller et nul 1-1 au retour). Pour ce rassemblement, comme pour le dernier, le sélectionneur tricolore déplore des absences importantes : Lloris, Pogba, Matuidi et Hernandez. Par contre, Kylian Mbappé est de retour. L'ancien Monégasque devrait être titularisé pour ce match tout comme l'incontournable Antoine Griezmann. L'attaquant blaugrana connaît un début de saison compliqué . Encore en phase d'adaptation dans son club, Grizou vit un des passages un peu compliqué au Barça où Messi ne l'a pas accueilli à bras ouverts. Auteur tour de même de 4 buts en Liga, Griezmann espère scorer avec les Bleus. L'attaquant barcelonais peut se réjouir d'affronter la modeste formation moldave contre laquelle il avait marqué à l'aller et qui possède la pire défense du groupe. La Moldavie occupe la dernière place de cette poule et a encaissé près de 3 buts de moyenne par match. Les Moldaves ont perdu 7 fois sur 8 matchs, et n'ont marqué que deux buts. L'équipe de France ne devrait pas connaître de problèmes et devrait s'imposer tranquillement. Ce match est une très belle opportunité pour Griezmann de briller et de reprendre confiance.