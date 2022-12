Pronostic France Maroc : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur France - Maroc

La France se méfie du Maroc

Le Maroc royal

La France au complet, le Maroc avec des absents importants

Les compos probables pour France - Maroc:

La France face au mur marocain

Ce fut le cas au Brésil en 2014 avec un quart face à l’Allemagne. En 2018, les Bleus ont été champions et sont en course cette année pour défendre leur titre avec cette demi-finale face au Maroc. Le parcours ne fut pas simple puisque la sélection tricolore est arrivée au Qatar avec une cascade de blessures, touchant des cadres comme Pogba, Kanté, Benzema, Nkunku, Hernandez, Kimpembe ou Maignan. Malgré ces absences importantes, les Bleus ont répondu présent d’entrée en dominant l’Australie (4-1). Surprise par une contre-attaque australienne en début de rencontre, la France est parvenue par la suite à maîtriser le match pour s’imposer facilement avec un Giroud qui a ouvert son compteur dans cette Coupe du Monde. Sur sa lancée, la sélection française a pris sa revanche sur le Danemark qui l’avait récemment battu à 2 reprises en Ligue des Nations (2-1) avec un doublé de Kylian Mbappé. Assurée de sa place en 8e de finale, la France a fait tourner lors du dernier match de poule et s’est inclinée contre la Tunisie (1-0) dans un jour sans. Avec le retour des cadres, les Bleus ont ensuite pris le meilleur sur la Pologne en 8e de finale. Auteurs d’une première période décevante, les Français ont réussi à ouvrir le score par Giroud parfaitement servi par le Mbappé. Bien plus entreprenant en 2nde période, les Bleus ont passé la vitesse supérieure grâce au joueur parisien qui a inscrit un doublé qui lui permet de prendre les commandes du classement des buteurs. En toute fin de rencontre, la Pologne a réduit le score sur un penalty de Lewandowski (arrêté par Lloris lors de sa 1ière tentative, mais retiré car le portier français n’avait pas ses pieds sur sa ligne). La bande à Deschamps retrouvait un gros morceau en quart de finale avec une équipe d’Angleterre demi-finaliste du Mondial 2018 et finaliste du dernier Euro. Bien rentrés dans leur match, les Français ont ouvert le score sur une belle frappe d’Aurélien Tchouaméni. Suite à l’ouverture du score, les Tricolores ont laissé le contrôle du match aux Anglais qui malgré quelques tentatives ne sont pas parvenus à revenir au score avant la pause. Déterminés à égaliser, les hommes de Gareth Southgate sont rapidement revenus au score grâce à un penalty d’Harry Kane. Alors que l’Angleterre avait la maîtrise du match, la sélection française a profité d’un bon passage pour faire la différence avec un centre parfait de Griezmann pour la tête de Giroud. Dans cette rencontre haletante, Hernandez concédait un nouveau penalty évitable et inutile. Par bonheur pour les Français, Harry Kane a envoyé son ballon dans le ciel de Doha. Malgré une dernière frayeur sur un coup-franc de Rashford, la France décrochait ainsi son ticket pour le dernier carré. Ce résultat montre la capacité de résilience des français, capables de ne rien lâcher dans des moments difficiles. De plus, les Bleus ont montré leur capacité à être efficaces lors de leurs temps forts.Le Maroc vient de réaliser un exploit en étant la première nation africaine à se qualifier pour une demi-finale de Coupe du Monde. Les Lions de l’Atlas avaient pourtant forts à faire puisqu’ils n’avaient pas été épargnés par le tirage au sort. En effet, les Marocains sont sortis en tête de leur poule qui comprenait également la Croatie, la Belgique et le Canada. Après un match nul verrouillé contre la sélection au Damier, le Maroc a réalisé son 1er coup du Mondial en s’imposant face à la Belgique (2-0). Stressés par l’enjeu lors du dernier match de poule, les Lions de l’Atlas ont cependant fait le job pour décrocher la victoire face aux Canadiens (2-1) qui leur a ouvert les portes des 8e de finale, où ils allaient retrouver l’Espagne de Luis Enrique. Loin d’être favoris lors de cette rencontre, les Marocains ont montré tout leur caractère pour contenir une Roja dominatrice mais guère dangereuse, si ce n’est sur la dernière opportunité lors des prolongations avec un poteau de Sarabia. Ensuite, lors de la séance des tirs aux buts, le portier sévillan Bounou a sorti le grand jeu en repoussant les penaltys de Soler et Busquets, et a envoyé son équipe en quarts de finale. Après avoir tenu tête à la Croatie, battu la Belgique et l’Espagne, le Maroc retrouvait une autre grande nation européenne, le Portugal. Face à des Lusitaniens qui venaient d’exploser la Suisse en 8e de finale, les Marocains s’attendaient à souffrir. Toujours aussi bien organisés, les Lions de l’Atlas ont parfaitement contenu les Portugais et profité d’un contre pour ouvrir le score par En Nesyri. En tête à la pause, les hommes de Regragui ont ensuite résisté en seconde période pour décrocher une qualification historique. Ce résultat est en grande partie le travail de Walid Regragui. Arrivé en août, l’ancien Grenoblois a apporté son calme et a redonné confiance à un groupe tiraillé par les querelles intestines sous Vahid Halihodzic. De plus, le Maroc montre des qualités défensives exceptionnelles depuis l’entame du Mondial avec un seul but concédé (contre leur camp face au Canada). Réputés pour leur football offensif, les Belges, Espagnols ou Portugais se sont tous cassés sur la défense marocaine, les Bleus sont donc prévenus !!Depuis le match contre le Danemark, Didier Deschamps aligne le même XI, hormis contre la Tunisie puisque les Bleus étaient déjà qualifiés. Conservateur, le sélectionneur français ne devrait rien révolutionner pour affronter le Maroc. Selon toute logique, on devrait repartir avec les mêmes avec un Lloris, auteur d’une excellente performance face aux Anglais. Critiqué par la presse anglaise comme étant le point faible des Bleus, le Niçois a répondu présent. En défense, les 4 devraient être Koundé, Varane, Upamecano et Hernandez. Le côté droit a plutôt bien fonctionné face aux Anglais, avec un Koundé qui a parfaitement contrôlé Foden. En revanche, le duo Upamecano – Hernandez a souffert face à Saka et Kane. De plus, ces deux éléments ont concédé des fautes qui auraient pu être lourdes de conséquens. Au cœur du jeu, DD s’appuie sur sa triplette Tchouaméni, Rabiot et Griezmann. Le Madrilène a ouvert le score contre les Anglais d’une belle frappe de 25 m mais a ensuite concédé le 1er penalty. Contre un Maroc bien en place, sa qualité de frappe pourrait être importante. A ses côtés, Rabiot réalise un Mondial intéressant avec une grande activité. La grande révolution du jeu des Tricolores vient du repositionnement d’Antoine Griezmann. Le Colchoneros réalise une superbe coupe du Monde dans son rôle de numéro 8. Contre les Anglais, Grizou a délivré 2 nouvelles passes décisives qui en font le meilleur passeur des Bleus. En attaque, Olivier Giroud est immortel. Du haut de ses 36 ans, le Milanais a fait vivre un calvaire aux Anglais. Invisible une grande partie du match, l’avant-centre français sort de sa boîte quand on ne s’y attend plus. Avec 4 buts au compteur, il est au même niveau que Messi dans ce Mondial. A ses côtés, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé auront un rôle prépondérant face au Maroc pour faire des différences. Impressionnants techniquement, les deux Tricolores doivent être les fers de lance de l’attaque pour faire sauter le verrou marocain.En face, Regragui devrait déplorer plusieurs absences importantes. Impressionnants depuis le début du Mondial, la charnière Saiss – Aguerd est touchée. Si le joueur de West Ham parait d’ores et déjà indisponible, le capitaine des Lions de l’Atlas est incertain. De plus, le latéral Mazraoui malade lors du dernier match est également douteux. Néanmoins, leurs remplaçants ont montré d’excellentes dispositions face au Portugal, avec un Bounou toujours aussi précieux dans les cages. Ce mercredi, l’excellent Ashraf Hakimi va retrouver son pote Kylian Mbappé dans un duel qui s’annonce très intéressant. Au milieu de terrain, l’angevin Ounahi a sorti une grosse prestation face au Portugal en étant au four et au moulin. Offensivement, les Lions de l’Atlas possèdent une belle triplette avec Ziyech, Boufal et En Nesyri capable de causer des problèmes à une défense française qui a toujours concédé un but lors de cette Coupe du Monde. Dévoué à un rôle de remplaçant, Cheddira est suspendu pour ce match suite aux 2 cartons jaunes reçus contre le Portugal.: Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, Théo Hernandez - Tchouaméni, Rabiot, - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud.: Bounou - Hakimi, El Yamiq, Dari, Mazraoui (ou Attiat-Allah) - Ounahi, Amrabat, Amallah - Ziyech, En-Nesyri, Boufal.Après avoir souffert face à la pression anglaise, l’équipe de France devrait avoir un match totalement différent contre le Maroc. En effet, les Français devraient avoir le monopole du ballon mais feront face à un bloc bien en place, qui n’a concédé qu’un seul but lors du Mondial. Impressionnants contre la Belgique, l’Espagne et le Portugal, les Marocains devraient être soutenus par tout le stade ce mercredi. Les Français sont donc prévenus et vont devoir prendre en compte tous ces facteurs. Pour percer le mur marocain, Deschamps compte sur les fulgurances de Mbappé et Dembélé, mais aussi sur l’efficacité des Giroud ou Griezmann. De plus, à l’image du premier but inscrit contre les Anglais, les frappes de Tchouaméni peuvent également être une solution face à un bloc regroupé. Dans ce genre de rencontre le premier but sera important et devrait donner un avantage important à celui qui l’inscrit. Habituée à disputer des rencontres avec cette pression, les Français devraient prendre le dessus sur une solide équipe marocaine.Retrouvez le Pronostic France - Maroc encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !