Pronostic France Japon : Analyse, cote et pronostic du match des Jeux Olympiques

Déposez 100€ offerts et misez avec 300€

Exemples de ce bonus en fonction du montant de votre 1er dépôt

Nos paris sur France - Japon

Profitez de 200€ offerts direct chez Winamax

Profitez de 200€ offerts direct chez Winamax

La France préoccupante mais relancée

Le Japon a fait le taf

Du changement chez les Bleus

Les compos probables pour France – Japon :

La France toujours en course

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pendant quelques semaines encore,vous offreaprès inscription jusqu'à 200€.- si vous déposez 20€, Winamax vous offre direct 40€ et vous avez donc 60€ pour miser.- si vous déposez 100€, Winamax vous offre direct 200€ et vous avez donc 300€ pour miser.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(825€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(1212€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.Largement dominée par le Mexique (4-1) lors de la 1ière journée, l’équipe de France s’est relancée en s’imposant lors de sa seconde rencontre face à l’Afrique du Sud (4-3). Si le résultat est favorable, la prestation des Bleus reste préoccupante. En effet, les protégés de Sylvain Ripoll ont été largement dominés par la sélection sud-africaine mais s’en sont sortis grâce au talent individuel de leurs éléments expérimentés, à savoir Pierre-André Gignac et Téji Savanier. Le joueur des Tigres a inscrit un triplé qui a permis à son équipe de rester en vie dans un match qui semblait échapper aux Bleux, tandis que la vista et l’activité de Savanier ont été récompensées par son but décisif lors du temps additionnel. Cette victoire permet aux Français de recoller au Mexique, second avec également 3 points. Pour ambitionner d’aller plus loin dans cette compétition, les tricolores devront avoir un meilleur résultat que la sélection mexicaine, mais également élever leur niveau de jeu. Offensivement, les Bleus ont du répondant avec un APG au top de sa forme, en revanche, le milieu de terrain et la défense sont loin d’apporter les garanties nécessaires pour aller loin dans ce genre de compétition. En effet, lors du match face à l’Afrique du sud, supposée être l’adversaire le moins redoutable du groupe, les Bleuets ont concédé de nombreuses occasions et ont commis de grossières erreurs défensives, à l’image de celle de Michelin sur l’ouverture du score. Malgré ces carences défensives, l’état d’esprit affiché par la bande à Sylvain Ripoll est à souligner puisque menés à 3 reprises, ils ont réussi à s’imposer.Troisième de son groupe, la sélection japonaise n’était pas parvenue à sortir de la phase de poule lors des jeux olympiques 2016 à Rio, dominée par le Nigéria et la Colombie. En 2012, lors des Jeux de Londres, les Nippons s’étaient en revanche hissés jusqu’en demi-finale face au Mexique, futur vainqueur de la compétition. Pour ces JO, organisés dans leur pays, les Japonais ont réussi d’excellents débuts. En effet, les partenaires de l’ancien marseillais Sakai ont remporté leurs deux rencontres et ont pris les commandes du groupe. Avec 6 points, le Japon est quasiment assuré de participer aux quarts de finale. Pour son entrée en lice, la sélection nippone s’est imposée face à l’Afrique du Sud grâce à une réalisation du joueur du Real Madrid, Takefusa Kubo. Le merengue a récidivé contre le Mexique en ouvrant rapidement le score face au Mexique. Partis pied au plancher, les Japonais ont rapidement pris les devants puisque le joueur du PSV Eindhoven Doan a ensuite doublé la mise sur penalty, seulement quelques minutes plus tard. Le Japon a ensuite tenu pour conserver son avance et a profité de sa supériorité numérique pour enchainer un second succès.Malgré sa victoire contre l’Afrique du Sud, l’équipe de France a été inquiétante, notamment sur le plan défensif. En effet, les sud-Africains se sont créés énormément d’occasions, au cours desquelles l’ensemble de la défense française ne s’est pas montrée irréprochable. Lors de la 1ière rencontre, les carences du flanc gauche avait été mis en évidence. Ce fut cette fois le côté droit le plus touché avec un Michelin, peu aidé par Mbuku, qui s’est signalé par de grossières erreurs défensives. Au milieu de terrain, Téji Savanier est monté en puissance alors qu’un Lucas Tousart est passé au travers. L’entrée de Le Fée à la place de l’ancien lyonnais a redonné une certaine assise technique aux Tricolores en fin de rencontre. Offensivement, André-Pierre Gignac réalise une excellente compétition avec 4 buts au compteur. L’ancien Marseillais a permis aux Bleuets de rester dans le match, au contraire d’un Florian Thauvin, décevant. Pour ce match décisif, Ripoll doit aligner une équipe capable de ne pas rompre à la moindre offensive japonaise et pourrait relancer des éléments dans le secteur défensif ainsi qu’au milieu de terrain. De son côté, la sélection japonaise devrait s’appuyer sur le même groupe victorieux des deux premières rencontres. Déterminés à aller loin dans ces Jeux, organisés sur leur sol, les Japonais devraient s’appuyer sur leurs éléments évoluant en Europe, à l’image du joueur du Real Madrid Kubo, auteur de deux buts, ou du joueur du Psv Eindhoven, Doan. A noter que l’on retrouve Sakai, qui a connu des très belles années du côté de l’Olympique de Marseille.: Bernardoni – Michelin, Kalulu, Nkounkou (Sagnan), Caci – Savanier, Tousart (Beka Beka)- Thauvin (Nordin), Mbuku (Le Fée), Kolo Muani - Gignac.: Tani – Sakai, Yoshida, Itakura, Nakayama – Endo, Tanaka – Doan, Kubo, Miyoshi - Hayashi.Malgré un début de compétition complétement manqué, l’équipe de France peut toujours se qualifier pour les quarts de finale. Pour cela, l’objectif est simple elle doit s’imposer. Les hommes de Ripoll possèdent le potentiel offensif pour marquer contre n’importe quelle défense. En revanche, leur solidité défensive interroge, comme on a pu le constater lors des deux premières rencontres, avec 7 buts encaissés. L’état d’esprit affiché pour renverser une situation défavorable face à l’Afrique du Sud est un élément de réponse offert par l’équipe de France sur son aptitude à passer le prochain palier. Portés par le talent de leurs joueurs expérimentés Gignac et Savanier, les Bleuets sont en mesure de s’imposer face à des Japonais qui ont déjà un pied en quart.Retrouvez le Pronostic France - Japon encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !