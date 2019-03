Pronostic France Islande : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

1

La France sur sa lancée face à l'Islande !

Après avoir battu tranquillement la Moldavie à l'extérieur (1-4), la France reçoit l'Islande pour son 2ème match des éliminatoires à l’Euro 2020. Même si l'opposition était faible, les Bleus ont offert leur meilleure prestation offensive depuis le Mondial. En plus de vouloir aller chercher 3 points supplémentaires pour démarrer ces qualifications par un carton plein, l'Equipe de France a besoin de faire le job avant son déplacement délicat en Turquie le 8 juin prochain. Coman blessé avant la Moldavie, Deschamps devrait jouer la continuité et aligner exactement le même 11 de départ ce mardi soir.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Islande a logiquement battu Andorre à l'extérieur vendredi (0-2) pour son entrée en lice dans ces éliminatoires. Depuis son fantastique parcours à l'Euro 2016 (interrompu par la France), les Islandais ont déçu, finissant dernière de son groupe de la Coupe du Monde (derrière la Croatie, l'Argentine et le Nigéria), et dernière de sa poule de Ligue des Nations (derrière la Suisse et la Belgique). Moins solide qu'avant, l'Islande devrait subir la foudre de Bleus qui n'ont pas oublié leur mauvais match amical réalisé face à ces mêmes Islandais en octobre dernier (match nul 2-2). Auteur du but égalisateur lors de cette rencontre, Mbappé a encore scoré vendredi dernier avec les Bleus. Giroud, lui, continue à enchaîner les buts avec l'Equipe de France, dont il occupe la place de 3e meilleur buteur de l'histoire (désormais à égalité avec Trezeguet depuis vendredi).- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASH- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic France Islande encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !