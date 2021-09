Pronostic France Finlande : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

Déposez 100€ offerts et misez avec 300€

La France doit relancer la machine

Une Finlande à ne pas sous-estimer

Retour de titulaire chez les Bleus

Les compos probables pour Finlande - France :

Des Bleus présents dans les moments importants

Cela prouve que la sélection tricolore est actuellement plus dans la réaction que dans l’action, mais aussi qu'elle a toujours le talent pour réagir. Sur ce rassemblement, les Français ont pour l'instant fait deux matchs (1-1), un à domicile face à la Bosnie et l'autre à Kiev en Urkaine. Face aux Bosniaques, les Bleus se sont fait surprendre sur une perte de balle de Thomas Lemar, parfaitement exploitée par Edin Dzeko. Après l'égalisation française sur une tête de Griezmann qui a repris victorieusement un corner de Mbappé, l’expulsion rapide de Koundé n’a pas permis aux Bleus de monter en puissance et de décrocher la victoire. Pour leur 2match face à l’Ukraine, les Français se sont montrés montrés fringants mais avaient au coup d'envoi une équipe remaniée. Sur leur meilleure opportunité suite à une passe délicieuse de Pogba vers Martial, le Mancunien a raté son face à face avec Pyatov. Sur la contre-attaque, le prometteur Shaparenko a envoyé un missile dans la lucarne de Lloris. Malmenés, les Bleus ont rapidement réagi en seconde période grâce à Martial, qui s’est bien repris en égalisant, et auraient même pu l'emporter sur une très belle opportunité de Diaby en fin de rencontre.Pour la première fois de son histoire, la Finlande a participé à une phase finale de compétition internationale lors du dernier Euro cet été. Les Finlandais n’ont pas réussi à sortir des poules mais ont remporté un match face au Danemark, dans une rencontre marquée par le malaise de Christian Eriksen. La sélection finlandaise a seulement disputé trois rencontres lors des qualifications pour le Mondial mais est toujours invaincue. En effet, les Vikings avaient été tenus en échec à domicile par la Bosnie (2-2) et étaient allés faire un bon nul en Ukraine comme la France (1-1) pour leurs deux premiers matchs joués en mars dernier. Et ce week-end, les coéquipiers de Teemo Pukki se sont replacés en dominant difficilement le Kazakhstan à la maison (1-0) sur un but du sous-coté Pohjanpalo. En novembre 2020, les Finlandais étaient venus s'imposer face aux Bleus lors d'un match amical joué au Stade de France (0-2). Une 2victoire sur ce nouveau déplacement en France pourrait permettre à la Finlande de s'immiscer dans la course à la 1place du groupe.Si Didier Deschamps a opéré un choix fort pour ce rassemblement avec la non-sélection d’Olivier Giroud, le sélectionneur français fait face à une vague d’absences sur ce troisième match puisque les Upamecano, Dembélé, Tolisso, Kanté, Pavard ou Mbappé sont tous indisponibles. En revanche, Raphaël Varane, laissé au repos face à l'Ukraine, et Benzema, qui a démarré sur le banc samedi, devraient retrouver leur place de titulaire. Cette opposition se déroule à Lyon, qui a vu la naissance et l’éclosion de Karim Benzema. Le buteur merengue est déterminé à frapper devant son ancien public. L’excellent rookie Aurélien Tchouaméni, qui a reçu un coup en fin de rencontre, devrait bien être. Lors des deux derniers matchs décevants des Bleus, le Monégasque a été l’un des rares à marquer des points avec son compère du milieu, Paul Pogba. Du côté de la Finlande, la menace principale vient du duo d’attaque composé par Pukki et Pohjanpalo, ce dernier a été le buteur décisif lors du match contre le Kazakhstan et contre le Danemark lors de l’Euro. On retrouve également le latéral brestois Uronen dans cette sélection, positionné à gauche au sein d'une défense à 5.: Lloris – Dubois, Varane, Kimpembe, Digne – Pogba, Tchouaméni, Rabiot - Coman, Benzema, Griezmann.: Hradecky – Alho, Vaisanen, Arajuri, O’Shaughnessy, Uronen – Valakari, Schuller, Taylor – Pukki, Pohjanpalo.Guère brillants depuis quelques rencontres, les Français restent toujours difficiles à battre, puisque depuis juin 2019, les Bleus se sont seulement inclinés une fois dans le temps réglementaire d'un match match... en amical face à la Finlande. La faiblesse actuelle de la sélection tricolore vient du jeu qu’elle propose, puisqu’hormis Pogba, peu de cadres prennent leurs responsabilités pour créer du jeu. De plus, Deschamps tâtonne pour trouver le système qui lui permettra de retrouver une bonne animation offensive. Malgré ses derniers mauvais résultats, l’équipe de France est toujours en tête de son groupe et prendrait une grosse sur la qualification en cas de succès sur la Finlande à Lyon. Souvent présente dans les moments très importants, la France de Deschamps et tous les talents qui la compose pourraient se faire violence pour s’imposer face à la Finlande au terme d'un match sans doute assez serré. Pour cela, les Bleus compteront sur un Karim Benzema ultra-motivé à l'idée de jouer à Lyon.Retrouvez le Pronostic France Finlande encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !