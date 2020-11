Pronostic France Finlande : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations + 250€ offerts

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Profitez de 100€ chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

La France toujours aussi solide

La Finlande tournée vers l’Euro

Quel système pour les Bleus ?

Les compos probables :

La France assure

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour miser sur le France - Finlande de ce mercredi, on vous propose de parier avec 2 sites :vous offrevous offre- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur l'un des paris suivants pour tenter de gagner le montant correspondant- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur l'un des paris suivants pour tenter de gagner le montant correspondant (+ 100€ de bonus ajoutés sur chaque pari)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchDepuis sa nomination à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps n’a pas cessé de faire progresser les Bleus en termes de résultats : quart de finaliste au Brésil en 2014, finaliste de l’Euro 2016 en France et évidemment championne du Monde en 2018 en Russie. Malgré cela, la France est critiquée sur le jeu proposé, jugé trop défensif par les observateurs. Les Bleus en font fi et s’inspirent de la rage de vaincre et de la célèbre réussite de leur sélectionneur. Qualifiée assez tranquillement pour le prochain championnat d’Europe malgré une défaite en Turquie, la France occupe la tête de son groupe de Ligue des Nations avec le Portugal. Samedi prochain, les Bleus disputeront la première place du groupe face aux Lusitaniens pour une participation au prochain Final 4. Lors du dernier rassemblement en octobre dernier, les Bleus ont étrillé une Ukraine (7-1) handicapée par de nombreuses absences mais loin d'être ridicule ensuite contre l'Espagne et l'Allemagne avant de partager les points à domicile avec le Portugal (0-0). Les partenaires de Lloris se sont ensuite fait plaisir face à leur adversaire favori, la Croatie (1-2) grâce à des réalisations de Griezmann et Mbappé.Jamais qualifiée jusque-là pour une phase finale de compétition internationale, la Finlande a réalisé la sensation des derniers éliminatoires de l’Euro en décrochant sa place pour le prochain championnat d’Europe. Les Finlandais ont terminé en 2position d’un groupe dominé par l’Italie, mais devant des sélections comme la Bosnie ou la Grèce. Sur sa lancée, la sélection scandinave réalise un départ de Ligue des Nations intéressant, malgré sa défaite de la 1journée face au Pays de Galles. Les Finlandais se sont en effet bien repris en s’imposant face à l’Irlande par deux fois et contre la Bulgarie. Solide face à des adversaires à sa portée, la Finlande connaît davantage de difficultés face à des nations au-dessus comme l’a démontré ses deux défaites face à l'Italie lors des éliminatoires de l'Euro et sa déroute en amical face à la Pologne (5-1).Didier Deschamps est en plein tâtonnement concernant le système tactique des Bleus. Désireux de mettre Antoine Griezmann dans les meilleures dispositions en sélection, DD avait choisi le 3-5-2 (en Suède et en Croatie) avant de revenir un 4-4-2 en losange. Pour cette rencontre, face aux Finlandais, le sélectionneur devrait aligner une équipe mixte puisque les habituels titulaires Mbappé, Pavard ou Kimpembe, présents à Clairefontaine, sont toujours indisponibles. Les Dubois, Lenglet, Zouma, Martial devraient avoir du temps de jeu pour marquer des points auprès de Deschamps. Révélation de ce début de saison, Camavinga est blessé et manquera ces rencontres internationales.En face, la Finlande s’appuie sur attaquant Pukki, qui évolue en Championship à Norwich. Dans cette sélection, on retrouve également Hradecky, portier du Bayer Leverkusen, ou le milieu de terrain des Glasgow Rangers, Kamara.Lloris – Dubois, Varane, Lenglet, Hernandez – Pogba, Kanté, Rabiot – Griezmann, Martial, GiroudHradecky - Raitala, Toivio, Arajuuri, Uronen - Niskanen, Sparv, Kamara, Taylor - Pukki, Pohjanpalo.L’équipe de France est très solide à domicile, où elle n’a plus perdu depuis plus de 2 ans et la venue de la Colombie en amical. Les Bleus de Didier Deschamps, critiqués pour le jeu proposé, se montrent en revanche très souvent diablement efficaces. La Finlande, malgré ses progrès récents confirmés par sa qualification au prochain Euro, ne devrait pas tenir la comparaison face aux champions du Monde français. Leur meilleur élément Pukki évolue en deuxième division anglaise, alors que les Bleus remplissent les rangs des plus grandes écuries européennes.avecavecqui vous offre 120€ au lieu de 100€avecavec, dont votre premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecRetrouvez le Pronostic France Finlande encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !