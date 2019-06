Pronostic France États-Unis : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019 + 10€ offerts GRATOS

Les Bleues tiennent leur quart et cette affiche France - États-Unis s'annoncent passionnante. Pour parier sur un exploit des Françaises (ou sur n'importe quel autre pari), ZEbet vous offre 10€ à récupérer gratuitement, sans avoir à sortir votre CB.

10 offerts sans dépôt sur France - États-Unis

Nos paris sur France - USA

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

La France a une marge de progression

Des États-Unis fébriles face à l'Espagne !

Diacre relance Thiney

Les compos probables :

Yes, they can

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sur le podium des meilleures cotes en France,offre en EXCLU sur SoFooten + des 150€ de bonus habituels.- Inscrivez-vous en utilisant le code "" dans la case "Code promo" située tout en bas de la rubrique 1 "Données personnelles".- N'oubliez pas de saisir votre RIB et d'envoyer les documents demandés par ZEbet pour valider votre compte.- Les 10€ sont jouables dès que vous avez réalisé la saisie de votre RIB (ZEbet vous crédite automatiquement).- Pour profiter du deuxième bonus (150€ offerts après dépôt), n'oubliez pas de bien fixer vos limites de jeu.- Vous aurez alors accès au bonus traditionnel : votre 1pari de 100€ remboursé si perdant + 50 remboursés sur vos mises suivantes.On vous propose une très grosse cote pour utiliser votre pari gratuit de 10€ (seuls les gains nets de votre pari vous seront crédités), et trois autres pronos si vous souhaitez déposer et utiliser votre 1pari remboursé de 100€., coté à 9,25.- Vous misez sans pression avec l'argent offert par ZEbet.- Si le pari passe, vous transformez vos 10€ en(93€ du pari - 10€ du pari gratuit) !- Misez votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari.- S'il est gagnant, vous remportez- S'il est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Misez votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari.- S'il est gagnant, vous remportez- S'il est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Misez votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari.- S'il est gagnant, vous remportez- S'il est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !Sans être flamboyantes depuis le début de cette compétition, les Françaises ont remporté tous leurs matchs. De plus, leur bilan statistique est intéressant avec 9 buts marqués pour seulement 2 encaissés. Les Bleues ont eu un huitième compliqué face au Brésil de Marta, mais ont montré des ressources mentales pour s’imposer dans la prolongation. Comme un symbole, la délivrance est venue de la capitaine Amandine Henry, qui a imité la performance de son homonyme masculin Thierry, lui aussi bourreau de laà la retombée d'un coup franc lors de la Coupe du monde 2006. Ce quart de finale espéré par tous face aux grandes favorites au titre devait être certainement dans un coin de la tête des joueuses de Corinne Diacre. Pour être championnes du monde, les Bleues vont d'abord devoir relever le challenge proposé par les USA.Favorites pour remporter le trophée avant le début de cette Coupe du monde, les États-Unis ont fait une grosse impression en signant une phase de poules parfaite avec 18 buts inscrits et 0 encaissé. Cependant, leur huitième de finale a été nettement plus compliqué que prévu face à l’Espagne. Si les Américaines ont rapidement pris les devants sur un penalty de la capitaine Rapinoe, elles ont été rejointes aussitôt par une superbe égalisation d’Hermoso sur une relance mal négociée de la gardienne américaine. Les USA ont ensuite buté sur l’organisation espagnole et s’en sont remis à un nouveau penalty généreusement accordé. Sans trembler, Rapinoe inscrivait un doublé et envoyait ses partenaires en quarts. Plutôt prétentieuses dans les médias depuis le début du Mondial, les Américaines ont bien failli payer de manière précoce leur manque d'humilité.Pour le huitième de finale face au Brésil, Corinne Diacre avait décidé d’opérer un seul changement en alignant Viviane Asseyi à la place de Thiney. L’ancienne coach de Clermont pourrait être tenté de relancer Thiney, dont l’expérience devrait être utile dans ce genre de grand rendez-vous. En pointe, l’activité de Valérie Gauvin est prépondérante, et l’attaquante montpelliéraine s’est également montrée efficace face au but. Du côté des États-Unis, l’équipe pourrait connaître un changement avec le retour dans le onze de Horan, dépositaire du jeu US à la place d’Ertz.Bouhaddi – Torrent, Mbock, Renard, Majri – Bussaglia, Henry, Diani, Asseyi (ou Thiney) Le Sommer - GauvinNaeher – Dunn, Sauerbrunn, Dahlkemper, O’Hara – Mewis, Horan, Lavelle – Heath, Morgan, RapinoeL’équipe de France affronte le grand favori de cette Coupe du monde : les États-Unis. Les Bleues seront dans la peau d’un outsider qui n’aura rien à perdre. De plus, la bande à Diacre sera poussée par un Parc des Princes plein à craquer, prêt à vibrer au moindre exploit des Françaises. Les Bleues n’ont pas joué à leur meilleur niveau depuis le début du Mondial, mais elles font preuve de pragmatisme, à l'image de l’équipe de France de Didier Deschamps. Face à des Américaines qui manquent d'humilité, l'exploit n'est pas impossible.Retrouvez le Pronostic France États-Unis encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !